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丹尼爾克雷格確診新冠肺炎 取消兩場舞台劇演出

記者蘇詠智／即時報導
丹尼爾克雷格因感染新冠肺炎，原定的舞台劇演出被迫取消。（路透資料照片）
丹尼爾克雷格因感染新冠肺炎，原定的舞台劇演出被迫取消。（路透資料照片）

歐美新冠肺炎疫情仍沒有明顯好轉，演藝圈名人紛傳確診。日前正在紐約百老匯演出莎士比亞經典「馬克白」的丹尼爾克雷格，因為檢測得到陽性結果，周六日間與晚間的兩場演出只有取消，劇組也宣布所有票券經由當初售出的管道退款，雖然帶來不便，但觀眾、演員與工作人員們的健康是他們最大考量。

丹尼爾克雷格去年在「007 生死交戰」後正式卸下扮演詹姆斯龐德的重擔，沒有乘勝追擊多接新電影，反而選擇演出由「007」系列製片人芭芭拉布洛柯利與麥可Ｇ威爾森聯手打造的舞台劇「馬克白」，坦言重回百老匯舞台、面對台下的觀眾坐不能ＮＧ的現場演出，既可怕卻也很美妙，因此令他願意接受挑戰，該劇預計在紐約上演至7月。

疫情爆發後對於舞台演出的衝擊比起電影映演更大，因為劇場也是密閉的群聚空間，演員和觀眾更是面對面、較無距離，只要有人有散播病毒的風險，都必須做危機處理、即時應對。除了丹尼爾克雷格之外，早先「金牌特務」泰隆艾格頓也因為PCR檢測陽性，不得不告假一週、暫停在倫敦的舞台劇「Cock」的表演。他曾在演出該劇時，才進行至2/3就當眾昏倒，幸好台下有觀眾是醫師，趕快上台幫忙，最後由替補演員演完，他後來在社群網站上發文要回來雪恥，不料演一演又因感染新冠肺炎告假，接二連三的挫折，終於讓他萌生退意，劇組宣布他由於個人因素退出該劇，他的替補演員喬爾哈波傑克森會接手後續場次的演出。

泰隆艾格頓在倫敦演舞台劇挫折不斷，決定退出。（路透資料照片）
泰隆艾格頓在倫敦演舞台劇挫折不斷，決定退出。（路透資料照片）

舞台劇 檢測 疫情

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