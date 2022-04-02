漫威最火熱影集是「洛基」觀看時數達52.3億分鐘

「洛基」在漫威原創影集中收視表現最為出色。(取材自IMDb)

漫威 英雄片稱霸全球各地票房之餘，近年來在Disney +上架的原創影集也受到廣泛矚目，包括在「復仇者聯盟」(The Avengers)系列中作為配角的「汪達幻視」(Wanda Vision)、「獵鷹與酷寒戰士」(The Falcon and the Winter Soldier)、「洛基」(Loki)等都獨立成為影集的主角，延續電影 熱度，吸引不少粉絲追看。然而哪一齣才是收視表現最出色的佼佼者？根據尼爾森調查數據顯示，「洛基」開播到現在總共被收看時數達52億3000萬分鐘，明顯領先「汪達幻視」和「鷹眼」等其他在該平台的漫威原創劇集，當仁不讓成為最夯漫威影集。

Disney+要和串流影音平台「一哥」Netflix競爭，漫威、「星際大戰」(Star War)相關系列以及之前一堆迪士尼經典影片的重啟與續集，成為主打的焦點，不過從收視數字來看，漫威影集表現不俗，而「星際大戰」衍生出的影集「曼達洛人」（The Mandalorian）更是表現驚人，兩季總收視時數超過140億分鐘，還比漫威眾影集都要厲害。

「洛基」在漫威影集中脫穎而出的主因在於男主角湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）之前電影裡的演出即十分搶眼，讓這個愛惡作劇的邪神角色擁有廣大粉絲的喜愛，加上情節涉及平行時空、和漫威接下來影片的主軸似有延續，自然比其餘的影集更加吸引觀眾的目光。