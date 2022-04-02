史密斯辭影藝學院會員 未來不能投票 仍可角逐小金人

威爾史密斯辭去美國影藝學院會員身分，未來無法再票選奧斯卡入圍、得獎名單，卻仍能角逐獎項。（路透資料照片）

好萊塢男星威爾史密斯 （Will Smith）在94屆奧斯卡 金像獎頒獎典禮上，對開妻子玩笑的克里斯洛克（Chris Rock）甩了巴掌、全球譁然，連日來各方批評聲浪不斷，奧斯卡主辦單位美國影藝學院 也仍在討論如何給予懲處，他卻主動發表聲明，表示將辭去美國影藝學院會員身分，也會接受對於他行為的一切處置，而美國影藝學院隨後亦表示已經收到也接受了威爾史密斯主動請辭，接下來還是會繼續針對這件事做討論，18日將會開會協商。

威爾史密斯（右）在奧斯卡典禮上掌摑克里斯洛克，引起軒然大波。（路透資料照片）

在自己的請辭聲明中，威爾史密斯強調自身的行為既讓各方震驚、造成傷痛也沒有藉口，被自己傷害的人們名單非常長，包括克里斯、他的家人、自己的親朋好友、出席典禮來賓、全球在家欣賞典禮轉播的觀眾。

威爾自認背叛了影藝學院對自己的信任，也剝奪了其他入圍者和得獎者慶祝自身傑出表現的機會，他既心碎也希望焦點轉回那些直得因出色的成就而受到注意的影人身上，讓影藝學院得以回復過去對於電影創造力和藝術性的支持。

各方關心威爾史密斯從此不再是美國影藝學院會員之後，是否對他未來參與奧斯卡競賽造成影響，根據「好萊塢報導」，威爾史密斯此後失去票選奧斯卡入圍、得獎名單的資格，不過他還是可以角逐小金人甚至被提名，也不會不能再參加之後的頒獎典禮，他所獲得的最佳男主角獎座亦無需被收回。