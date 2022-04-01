布魯斯威利因病息影 金酸莓獎撤回「爛片王」獎

布魯斯威利以「終極警探」系列走紅好萊塢。(取材自推特)

67歲動作巨星布魯斯威利 （Bruce Willis）日前突然透過聲明，證實他已罹患失語症 ，宣告將退出影壇專心治療。而金酸莓獎先前批評他是「爛片之王」，更特別頒發「布魯斯威利最糟演出獎」，如今受到網友抨擊之後，決定撤銷獎項，並向布魯斯威利再度道歉。

金酸莓獎將聲明發給媒體「Indiewire」，並透過聯合創始人發表聲明，「經過深思熟慮，金酸莓獎決定撤銷授予布魯斯威利的爛片獎，如果某人的健康狀況是他表現出的其中一個因素，我們必須承認給他一個金酸莓獎是不合適的」。

布魯斯威利息影之後引起許多明星感慨，與他合作「靈異第六感」（The Sixth Sense）的昔日童星海利喬奧斯蒙（Haley Joel Osment）發文祝賀他早日康復，並稱與他合作是極其榮幸的事。

他的多年好友席維斯史特龍（Sylvester Stallone）也在網上貼出多張與布魯斯威利的合照，並寫下「我們是老相識了，致上無比的心意，為你以及你的家人祈禱」，立刻引來近16萬網友按讚支持。布魯斯威利、席維斯史特龍以及阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）皆為80年代的動作巨星，向來有王不見王的傳聞，不過三人私下交情一直不錯，還曾合作電影 「浴血任務」（The Expendables）。