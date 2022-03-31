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克里斯洛克挨巴掌 脫口秀門票漲10倍賣光

娛樂新聞組／綜合報導
克里斯洛克（左）在奧斯卡頒獎典禮挨了威爾史密斯（右）一耳光後，脫口秀演出票價和銷量雙雙看漲。（美聯社）
克里斯洛克（左）在奧斯卡頒獎典禮挨了威爾史密斯（右）一耳光後，脫口秀演出票價和銷量雙雙看漲。（美聯社）

美國影星威爾史密斯（Will Smith）日前在奧斯卡頒獎典禮暴走，賞了串場嘉賓克里斯洛克（Chris Rock）驚天一耳光，掀起兩派論戰，不僅讓奧斯卡收視率飆升，克里斯洛克脫口秀演出票價和銷量更是雙雙看漲。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS）報導，知名售票網站TickPick日前發推文說，一夜之間售出的克里斯洛克脫口秀門票，比過去一個月的總和還要多。

克里斯洛克日前在波士頓的威伯劇院演出。TickPick公關代表索恩表示，最低票價在3月18日是46美元，如今已漲至411美元。

克里斯洛克4月1日在威伯劇院的脫口秀票價，則從503美元起跳。這場演出門票已在老牌售票網站TicketMaster售罄。

克里斯洛克今年夏天將與喜劇演員凱文哈特（Kevin Hart）在紐約地區進行數場演出，然後展開世界巡迴個人脫口秀Ego Death，屆時他將前往澳洲和紐西蘭演出。

克里斯洛克尚未就威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮動粗一事發表任何公開聲明。洛杉磯警察局表示，克里斯洛克已決定不向威爾史密斯提告。

威爾史密斯也發出致歉聲明。他在社群網站Instagram寫道，「我昨晚在奧斯卡頒獎典禮上的行為令人無法接受也不可原諒」，「克里斯，我要公開向你道歉。我太過分了，我錯了」。

美國影藝學院「譴責」威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮打人的行徑，並將針對他的行為進行正式審查。

威爾史密斯 奧斯卡 社群網站

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