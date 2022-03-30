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布魯斯威利患「失語症」息影 席維斯史特龍：為老友祈禱

記者陳建嘉／即時報導
布魯斯威利(右)因為罹患失語症，宣告息影，他曾與多年好友席維斯史特龍(中)、阿諾史瓦辛格(左)合作「浴血任務」系列。(取材自推特)
布魯斯威利(右)因為罹患失語症，宣告息影，他曾與多年好友席維斯史特龍(中)、阿諾史瓦辛格(左)合作「浴血任務」系列。(取材自推特)

67歲布魯斯威利（Bruce Willis）證實罹患失語症，他的前妻黛咪摩爾(Demi Moore)、女兒魯瑪等眾多家人宣布父親專心治療，將會息影退休，因而影響他的認知能力，家人並喊話「希望他的粉絲們也能為他祈禱，我們知道他對你們來說多重要」，就連他的多年好友席維斯史特龍（Sylvester Stallone）也喊話加油。

史特龍在Instagram貼出多張與布魯斯威利的合照，並寫下「我們是老相識了，致上無比的心意，為你以及你的家人祈禱」，立刻引來近16萬網友按讚支持，希望布魯斯威利早日康復，另一好友阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）尚未發聲。

布魯斯威利、席維斯史特龍以及阿諾史瓦辛格皆為80年代的動作巨星，向來有王不見王的傳聞，不過3人私下交情一直不錯，還曾合作電影「浴血任務」(The Expendables)，因傳出布魯斯威利要求高片酬，擔任製片、男主角的史特龍曾批他貪婪、懶惰，布魯斯也沒演出「浴血任務3」，而兩人畢竟是老朋友，隔沒多久就和好，史特龍公開在推特道歉說自己說話太過頭，布魯斯也說仍會與他再度合作，只是心願還未達成，布魯斯就因養病而退休息影。

布魯斯威利 退休

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