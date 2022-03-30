我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挨了威爾史密斯1巴掌 克里斯洛克首發聲：我還在處理

洛縣華人區「地下賭場」傳槍案1死 房東是華裔

挨了威爾史密斯1巴掌 克里斯洛克首發聲：我還在處理

記者陳建嘉／即時報導
克里斯洛克。（路透資料照片）
克里斯洛克。（路透資料照片）

克里斯洛克(Cris Rock)在奧斯卡頒獎典禮上大開明星玩笑，更開威爾史密斯(Will Smith)的妻子潔妲(Jada)的光頭造型玩笑，引發威爾當眾暴走上台，掌摑克里斯一記耳光，克里斯因為當時處變不驚，態度自若獲得讚賞，他的世界巡迴個人脫口秀門票更在事件後一票難求，在消失3天之後，克里斯登上波士頓表演節目，以幽默的態度化解外界疑慮。

根據美媒「綜藝報」指出，被掌摑後始終對外沉默的克里斯洛克，出席波士頓的脫口秀表演，首度公開討論到這個話題，報導指出，克里斯一上台便被全場如雷掌聲簇擁，他隨即開玩笑說「你們周末過得還好嗎？」引發笑聲，「我對發生的事還毫無頭緒，但如果你是想聽這些，我會說我本來就計畫好一個完整的節目，我在這周末之前就寫好了」。

來源：CBS Boston

克里斯洛克表示迄今仍在處理已經發生的事情，「所以，只要到了某個時間點，我會開誠布公討論那件糟糕的事，那會是嚴肅且有趣的」，現場也有觀眾立刻高呼「去他的威爾史密斯」，克里斯則開始自己的節目，「我要講一些笑話囉，能講出來真是太好了」。

威爾史密斯目前則遭紀律處分，影藝學院將於4月16日作更進一步的處分。

➤➤➤威爾史密斯打人後拒離席 影藝學院懲處

威爾史密斯 波士頓 奧斯卡

上一則

玄彬、孫藝真世紀婚禮 喜帖先曝光 賓客全是一線大咖

延伸閱讀

威爾史密斯打人後拒離席 影藝學院懲處

威爾史密斯打人後拒離席 影藝學院懲處
貓女分享奧斯卡禮服照 搭配文字開酸威爾史密斯

貓女分享奧斯卡禮服照 搭配文字開酸威爾史密斯
史密斯搧克里斯洛克耳光 網紅：我出3000萬讓兩人對打

史密斯搧克里斯洛克耳光 網紅：我出3000萬讓兩人對打
威爾史密斯呼人巴掌 85歲母震驚：從未見過他這樣

威爾史密斯呼人巴掌 85歲母震驚：從未見過他這樣

熱門新聞

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

2022-03-27 23:08
小S和老公許雅鈞住進仁愛帝寶，近日小S在節目上抱怨，家裡廚房小到無法兩個人一起做菜。（取材自Instagram）

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

2022-03-24 18:16
張蘭開直播總是不免被問到前兒媳大S。（取材自微博）

拒背婆媳不和黑鍋 張蘭火大吐露大S離婚內幕

2022-03-24 19:18
丹佐華盛頓（左）在廣告時段安撫威爾史密斯。（路透）

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

2022-03-28 19:34
大S（左）)與汪小菲的愛已成往事，話題仍不斷。（取材自微博）

汪小菲2動作切割大S 媽媽張蘭揭離婚內幕

2022-03-25 02:29
男神金城武遭空姐爆料，被索討簽名後竟轉身去投訴。 （取材自微博）

金城武遭爆 幫空姐簽名後轉身投訴

2022-03-27 02:24

超人氣

更多 >
11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國

11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
90%美國超市顧客願換牌子 品牌忠誠度被「2原因」敗掉

90%美國超市顧客願換牌子 品牌忠誠度被「2原因」敗掉
世說新聞╱護妻心切或精心策劃？慢鏡頭下超多細節

世說新聞╱護妻心切或精心策劃？慢鏡頭下超多細節