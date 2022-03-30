挨了威爾史密斯1巴掌 克里斯洛克首發聲：我還在處理

克里斯洛克。（路透資料照片）

克里斯洛克(Cris Rock)在奧斯卡 頒獎典禮上大開明星玩笑，更開威爾史密斯 (Will Smith)的妻子潔妲(Jada)的光頭造型玩笑，引發威爾當眾暴走上台，掌摑克里斯一記耳光，克里斯因為當時處變不驚，態度自若獲得讚賞，他的世界巡迴個人脫口秀門票更在事件後一票難求，在消失3天之後，克里斯登上波士頓 表演節目，以幽默的態度化解外界疑慮。

根據美媒「綜藝報」指出，被掌摑後始終對外沉默的克里斯洛克，出席波士頓的脫口秀表演，首度公開討論到這個話題，報導指出，克里斯一上台便被全場如雷掌聲簇擁，他隨即開玩笑說「你們周末過得還好嗎？」引發笑聲，「我對發生的事還毫無頭緒，但如果你是想聽這些，我會說我本來就計畫好一個完整的節目，我在這周末之前就寫好了」。

來源：CBS Boston

克里斯洛克表示迄今仍在處理已經發生的事情，「所以，只要到了某個時間點，我會開誠布公討論那件糟糕的事，那會是嚴肅且有趣的」，現場也有觀眾立刻高呼「去他的威爾史密斯」，克里斯則開始自己的節目，「我要講一些笑話囉，能講出來真是太好了」。

威爾史密斯目前則遭紀律處分，影藝學院將於4月16日作更進一步的處分。

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