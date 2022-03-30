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「閃電俠」夏威夷鬧事被捕「水行俠」離婚拒絕復合

記者蘇詠智／即時報導
伊薩米勒在夏威夷鬧事被捕。（路透資料照片）
伊薩米勒在夏威夷鬧事被捕。（路透資料照片）

DC漫畫電影雙俠—「閃電俠」伊薩米勒（Ezra Miller）、「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa），各自引起的話題：伊薩米勒前年才在冰島的酒吧被拍到對女性鎖喉，曾經被懷疑恐遭電影公司換角，不料雖順利拍完該片，卻又在近日於夏威夷的卡拉OK吧鬧事被捕；傑森今年1月發表和妻子麗莎波奈特（Lisa Bonet）將離異宣言，最近將該文刪除，又被傳麗莎復合、將給彼此再一次機會，但他出席奧斯卡典禮受訪時坦言和麗莎不會再復合，卻會是彼此的家人。

原本是小品獨立製片寵兒兼文青男神的伊薩米勒，以同志男星之姿搶下「閃電俠」男主角大位，又同時在「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列扮演連戲要角，可說頗受重用，但他接二連三鬧事，「閃電俠」的位子不知還能否坐得穩，該片延至明年才要上映，藉時票房是否受影響？各方都在等著瞧。

歐美媒體報導，伊薩米勒是在晚上11點半多到一間卡拉OK吧消費，卻對1位23歲、正在唱歌的女性很有意見，不斷叫囂後又搶走女子手上的麥克風，接著再衝向另外1名正在玩飛鏢的32歲男子，警方獲報案後將他逮捕，並以妨害治安和騷擾罪起訴，他隨後以500美元交保。

傑森摩莫亞澄清沒要與決定分手的妻子復合。（路透資料照片）
傑森摩莫亞澄清沒要與決定分手的妻子復合。（路透資料照片）

傑森摩莫亞與小時候就視為夢中情人的「天才老爹」女星麗莎波奈特結合，各方原以為能天長地久，不料感情仍是走到盡頭。他表示和麗莎就是家人，彼此共有兩個漂亮的孩子，看來他們之間雖不再是互相深愛的戀人，卻還有強烈的家庭牽絆。

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