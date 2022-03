「閃電俠」夏威夷鬧事被捕「水行俠」離婚拒絕復合

伊薩米勒在夏威夷鬧事被捕。(路透資料照片)

DC漫畫電影 雙俠—「閃電俠」伊薩米勒(Ezra Miller)、「水行俠」傑森摩莫亞(Jason Momoa),各自引起的話題:伊薩米勒前年才在冰島 的酒吧被拍到對女性鎖喉,曾經被懷疑恐遭電影公司換角,不料雖順利拍完該片,卻又在近日於夏威夷的卡拉OK吧鬧事被捕;傑森今年1月發表和妻子麗莎波奈特(Lisa Bonet)將離異宣言,最近將該文刪除,又被傳麗莎復合、將給彼此再一次機會,但他出席奧斯卡 典禮受訪時坦言和麗莎不會再復合,卻會是彼此的家人。

原本是小品獨立製片寵兒兼文青男神的伊薩米勒,以同志男星之姿搶下「閃電俠」男主角大位,又同時在「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列扮演連戲要角,可說頗受重用,但他接二連三鬧事,「閃電俠」的位子不知還能否坐得穩,該片延至明年才要上映,藉時票房是否受影響?各方都在等著瞧。

歐美媒體報導,伊薩米勒是在晚上11點半多到一間卡拉OK吧消費,卻對1位23歲、正在唱歌的女性很有意見,不斷叫囂後又搶走女子手上的麥克風,接著再衝向另外1名正在玩飛鏢的32歲男子,警方獲報案後將他逮捕,並以妨害治安和騷擾罪起訴,他隨後以500美元交保。

傑森摩莫亞澄清沒要與決定分手的妻子復合。(路透資料照片)

傑森摩莫亞與小時候就視為夢中情人的「天才老爹」女星麗莎波奈特結合,各方原以為能天長地久,不料感情仍是走到盡頭。他表示和麗莎就是家人,彼此共有兩個漂亮的孩子,看來他們之間雖不再是互相深愛的戀人,卻還有強烈的家庭牽絆。