我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

90%美國超市顧客願換牌子 品牌忠誠度被「2原因」敗掉

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

威爾史密斯打人 金凱瑞嗆好萊塢沒骨氣：是我就求償2億元

記者黃保慧／即時報導
金凱瑞痛批威爾史密斯打人。(取材自推特)
金凱瑞痛批威爾史密斯打人。(取材自推特)

新科奧斯卡影帝威爾史密斯（Will Smith）日前因為在奧斯卡頒獎典禮上甩克里斯洛克（Cris Rock）一巴掌，因而引起全球討論，喜劇天王金凱瑞（Jim Carrey）最近在宣傳新片「音速小子2」(Sonic the Hedgehog 2)時談到此事，直接痛批：「我為現場（在威爾得獎之後）起立鼓掌的人感到作嘔，我覺得好萊塢盡是一些沒有骨氣的人，這明確地向我們表明，好萊塢再也不是什麼時髦的小圈圈了。」

金凱瑞向「哈芬登郵報」（HuffPost）表示，威爾在打人後根本就該被保全帶出場外，克里斯洛克不提告是因為不想惹麻煩，他說：「換作是我，我隔天一大早就會向威爾求償2億美元，因為那段影片永遠不會從這世上消失，它已經隨處可見。那個羞辱將會持續非常久。」

金凱瑞認為：「如果你想要從觀眾席大聲表示你的不認同，或是想在推特上反駁什麼都沒關係，但你不能只是因為對方『說了什麼』，就衝上台去賞人家巴掌。這舉動太突然，只因為威爾心中有某些事情讓他感到沮喪。」他最後說：「我祝他順心，我跟他沒有什麼不愉快，他的事業有很好的成績，但那絕對不是一個很好的舉動。」

金凱瑞也認為威爾史密斯的舉動為整個活動都蒙上了陰影，搶走真的付出極大辛勞才進到那座殿堂的人的光芒，嘆：「那真的是個非常自私的時刻。」

威爾史密斯 奧斯卡 好萊塢

上一則

小S公開大S二婚細節 汪小菲怒嗆「藥吃多了？」火速取關

延伸閱讀

影藝學院會員琥碧戈柏： 史密斯能保住小金人

影藝學院會員琥碧戈柏： 史密斯能保住小金人
妮可基嫚目瞪口呆 非關威爾史密斯台上動粗

妮可基嫚目瞪口呆 非關威爾史密斯台上動粗
史密斯搧克里斯洛克耳光 網紅：我出3000萬讓兩人對打

史密斯搧克里斯洛克耳光 網紅：我出3000萬讓兩人對打
「巴掌事件」後首發聲 威爾史密斯妻籲癒合和解

「巴掌事件」後首發聲 威爾史密斯妻籲癒合和解

熱門新聞

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

2022-03-27 23:08
小S和老公許雅鈞住進仁愛帝寶，近日小S在節目上抱怨，家裡廚房小到無法兩個人一起做菜。（取材自Instagram）

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

2022-03-24 18:16
張蘭開直播總是不免被問到前兒媳大S。（取材自微博）

拒背婆媳不和黑鍋 張蘭火大吐露大S離婚內幕

2022-03-24 19:18
周星馳。 取材自weibo

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

2022-03-23 05:37
丹佐華盛頓（左）在廣告時段安撫威爾史密斯。（路透）

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

2022-03-28 19:34
大S（左）)與汪小菲的愛已成往事，話題仍不斷。（取材自微博）

汪小菲2動作切割大S 媽媽張蘭揭離婚內幕

2022-03-25 02:29

超人氣

更多 >
美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點
全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122

全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122
南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光

南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光
FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針
因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返