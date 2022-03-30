威爾史密斯打人 金凱瑞嗆好萊塢沒骨氣：是我就求償2億元

金凱瑞痛批威爾史密斯打人。(取材自推特)

新科奧斯卡 影帝威爾史密斯 （Will Smith）日前因為在奧斯卡頒獎典禮上甩克里斯洛克（Cris Rock）一巴掌，因而引起全球討論，喜劇天王金凱瑞（Jim Carrey）最近在宣傳新片「音速小子2」(Sonic the Hedgehog 2)時談到此事，直接痛批：「我為現場（在威爾得獎之後）起立鼓掌的人感到作嘔，我覺得好萊塢 盡是一些沒有骨氣的人，這明確地向我們表明，好萊塢再也不是什麼時髦的小圈圈了。」

金凱瑞向「哈芬登郵報」（HuffPost）表示，威爾在打人後根本就該被保全帶出場外，克里斯洛克不提告是因為不想惹麻煩，他說：「換作是我，我隔天一大早就會向威爾求償2億美元，因為那段影片永遠不會從這世上消失，它已經隨處可見。那個羞辱將會持續非常久。」

金凱瑞認為：「如果你想要從觀眾席大聲表示你的不認同，或是想在推特上反駁什麼都沒關係，但你不能只是因為對方『說了什麼』，就衝上台去賞人家巴掌。這舉動太突然，只因為威爾心中有某些事情讓他感到沮喪。」他最後說：「我祝他順心，我跟他沒有什麼不愉快，他的事業有很好的成績，但那絕對不是一個很好的舉動。」

金凱瑞也認為威爾史密斯的舉動為整個活動都蒙上了陰影，搶走真的付出極大辛勞才進到那座殿堂的人的光芒，嘆：「那真的是個非常自私的時刻。」