妮可基嫚目瞪口呆 非關威爾史密斯台上動粗

妮可基嫚目瞪口呆另有原因。（路透資料照片）

威爾史密斯 （Will Smith）在奧斯卡 頒獎典禮上掌摑克里斯洛克（Chris Rock），引起全球討論，其中妮可基嫚（Nicole Kidman）驚呆的模樣更在網路上瘋傳，甚至被做成哏圖，如今有外媒報導指出，妮可基嫚如此驚嚇並不是因為威爾史密斯打人，拍攝這張照片的攝影 師解釋真實狀況。

據外媒「Vulture」報導，妮可基嫚該張誇張瞪大眼睛、嘴巴張大的吃驚照，並不是因為威爾史密斯打人事件，拍到此照的攝影師表示是在典禮還沒開始之前就拍下，早在呼巴掌事件三小時前就上傳這張照片。由時間推算，當時來賓尚未就座，她應是遇到熟人做出的反應。

而據「哈芬登郵報」報導，當事件發生時，妮可基嫚披著丈夫基斯厄本（Keith Urban）的夾克，所以可知該張照片並不是妮可基嫚當下做出的反應。

其實妮可基嫚之前也被拍到有較誇張的反應，英媒「每日郵報」提到，妮可基嫚在2017年奧斯卡典禮的「海豹式鼓掌」動作也曾被網友拿來討論，好奇為什麼會這樣拍手？原來妮可基嫚是怕弄壞手上的大鑽戒，所以才會呈現手指頭往外翹的拍手方式。