影藝學院會員琥碧戈柏： 史密斯能保住小金人

美國影藝學院會員琥碧戈柏說，威爾史密斯可以保住小金人。（Getty Images）

美國非裔男星威爾史密斯 （Will Smith）在奧斯卡頒獎典禮上呼了喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌，各界對他可能會受到什麼懲處議論紛紛，美國影藝學院 會員琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）說，威爾史密斯可以保住小金人。

曾得過小金人、也主持過奧斯卡頒獎典禮的琥碧戈柏日前在美國廣播公司（ABC）晨間脫口秀節目「觀點」（The View）上說：「我們不會拿走他的奧斯卡獎 。」

琥碧戈柏說：「將會有後果，我很肯定，但我不認為他們會這麼做，尤其是克里斯洛克（Chris Rock）也說了，『我不會提出任何指控』。」

美國影藝學院譴責威爾史密斯的行為，並表示將展開正式調查，但尚未對事件餘波發表任何聲明。

在回覆關於琥碧戈柏發言的問題時，美國影藝學院重申稍早的說法，稱影藝學院「將依據規章制度、行為準則與加州法律探索進一步行動與後果」。

警方說，克里斯洛克已拒絕報案。

威爾史密斯發表奧斯卡影帝得獎感言時，向影藝學院與最佳男主角獎入圍者道歉，但獨漏克里斯洛克。但他隔天在Instagram發表道歉聲明說：「我失態，我錯了。」