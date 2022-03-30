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裘德洛討好孩子們 演年輕版鄧不利多

記者陳建嘉／綜合報導
裘德洛(左三)領軍年輕巫師潔西卡威廉斯（左起）、卡倫透納、費歐娜葛斯考特、丹富樂以及艾迪瑞德曼，完成守護世界的任務。（圖：華納兄弟提供）
裘德洛(左三)領軍年輕巫師潔西卡威廉斯（左起）、卡倫透納、費歐娜葛斯考特、丹富樂以及艾迪瑞德曼，完成守護世界的任務。（圖：華納兄弟提供）

奇幻大片「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）日前舉辦線上記者會，主要演員、導演及製片皆出席，裘德洛（Jude Law）原本就是「哈利波特」系列粉絲，沒想到首度接演竟是年輕版的鄧不利多，「我以前每晚都會念書給小孩聽」，如今，他大笑說自己終於可以盡情施展魔法了。

裘德洛感謝導演大衛葉慈（David Yates）給他許多空間詮釋，「老年版的理查哈里斯（Richard  Harris）、邁可坎邦（Michael Gambon）都很棒，但我所飾演的鄧不利多還在摸索，是會犯錯的，我與他們的共同點應該就是幽默、樂於助人」，也稱讚鄧不利多是非常正向的智者，無條件信任葛林戴華德、湯姆瑞斗還有哈利波特，「這個角色真的很吸引人」。

邁斯米克森接替強尼戴普，演出「怪獸」系列大反派葛林戴華德。（圖：華納兄弟提供）
邁斯米克森接替強尼戴普，演出「怪獸」系列大反派葛林戴華德。（圖：華納兄弟提供）

丹麥影帝邁斯米克森（Mads Mikkelsen）接替被前集換角的強尼戴普（Johnny Depp），演出大反派「葛林戴華德」，他大力讚賞這個劇組就像個大家庭，「導演大衛就像我們的教父，很快讓我有成為其中一員的感覺」，還幽默說自己到了第三集才能加入該劇組，感覺很像是「被領養」，大衛則在旁補充「沒想到你私底下是個幽默好笑的人」，向來一派正經的邁斯則回答：「我沒有，我試著讓大家覺得我很可怕。」

邁斯曾在「007皇家夜總會」（Casino Royale）、「奇異博士」（Doctor Strange）演出反派，被譽為反派專業戶，但當主持人問他這次再度演反派，與過去有何不同，他搞笑回：「沒有啊，你誤會了吧。」並說自己都是演出層次複雜的角色，「我的角色影響整個魔法世界，但是沒有人一開始就想當壞人，我能做的，就是讓觀眾更了解這角色在想些什麼。」

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