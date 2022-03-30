史密斯搧克里斯洛克耳光 網紅：我出3000萬讓兩人對打
影星威爾史密斯（Will Smith）榮任新科奧斯卡影帝，卻也因為當眾暴走上台，賞了拿妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）外貌開玩笑的諧星克里斯洛克（Chris Rock）一記耳光而引發軒然大波。網紅兼拳賽發起人傑克保羅（Jake Paul）當天宣布，願給威爾史密斯與克里斯洛克一人1500萬美元，讓兩人上擂台解決分歧。
路透報導，名人拳擊比賽已在近年成為一股趨勢，促成了傑克保羅跟他的哥哥羅根保羅（Logan Paul）之流的崛起。兄弟倆都在網路成名，接著跨界進入拳擊圈。傑克保羅曾對戰UFC次中量級冠軍伍德利（Tyron Woodley），羅根保羅則跟拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）打過一場「不分勝負」的表演賽。
在威爾史密斯怒搧克里斯洛克一巴掌後，創辦《Most Valuable Promotions》拳賽的傑克保羅就上推特寫道，「我拿1500萬美元給威爾史密斯，1500萬美元給克里斯洛克，準備好了。咱們在8月辦吧，就用我的副賽（Undercard）」。
據報導，傑克保羅所說的是自己下一場對上尚未指定拳手的對戰。他在推特催促道，「哪個人儘快讓我跟威爾史密斯的拳擊代表打上電話」。
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