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史密斯搧克里斯洛克耳光 網紅：我出3000萬讓兩人對打

編譯周辰陽／綜合報導
影星威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮當眾賞了拿妻子外貌開玩笑的諧星克里斯洛克一記耳光而引發軒然大波。（美聯社）
影星威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮當眾賞了拿妻子外貌開玩笑的諧星克里斯洛克一記耳光而引發軒然大波。（美聯社）

影星威爾史密斯（Will Smith）榮任新科奧斯卡影帝，卻也因為當眾暴走上台，賞了拿妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）外貌開玩笑的諧星克里斯洛克（Chris Rock）一記耳光而引發軒然大波。網紅兼拳賽發起人傑克保羅（Jake Paul）當天宣布，願給威爾史密斯與克里斯洛克一人1500萬美元，讓兩人上擂台解決分歧。

路透報導，名人拳擊比賽已在近年成為一股趨勢，促成了傑克保羅跟他的哥哥羅根保羅（Logan Paul）之流的崛起。兄弟倆都在網路成名，接著跨界進入拳擊圈。傑克保羅曾對戰UFC次中量級冠軍伍德利（Tyron Woodley），羅根保羅則跟拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）打過一場「不分勝負」的表演賽。

在威爾史密斯怒搧克里斯洛克一巴掌後，創辦《Most Valuable Promotions》拳賽的傑克保羅就上推特寫道，「我拿1500萬美元給威爾史密斯，1500萬美元給克里斯洛克，準備好了。咱們在8月辦吧，就用我的副賽（Undercard）」。

據報導，傑克保羅所說的是自己下一場對上尚未指定拳手的對戰。他在推特催促道，「哪個人儘快讓我跟威爾史密斯的拳擊代表打上電話」。

影星威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮當眾賞了拿妻子外貌開玩笑的諧星克里斯洛克一記耳光，...
影星威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮當眾賞了拿妻子外貌開玩笑的諧星克里斯洛克一記耳光，網紅兼拳賽發起人傑克保羅當天宣布，願給他們一人1500萬美元，讓兩人上擂台解決分歧。（美聯社資料照片）

威爾史密斯 推特 奧斯卡

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