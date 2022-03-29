細數奧斯卡典禮意外 裸男、頒錯獎、叫錯名字都有

約翰屈伏塔（右）喊錯伊迪娜曼佐的名字。（路透資料照片）

奧斯卡 頒獎典禮雖然各個環節、流程都有腳本，卻不代表能防止一切的突發狀況，時不時發生讓人傻眼的意外。

今年在典禮上被致敬的經典名片「教父」（The Godfather），曾於1973年的第45屆典禮獲得最佳影片、男主角等3座獎，然而馬龍白蘭度（Marlon Brando）拒絕出席領影帝獎，反而派一位叫作「小羽毛」的原住民 女孩，代為上台砲轟影圈的種族歧視 ，讓原住民沒有表現機會，之後大家才知道「小羽毛」其實是位小牌女星。

緊接著隔一年的第46屆典禮，當主持人大衛尼文（David Niven）要介紹伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）出場頒發壓軸的最佳影片大獎，他身後突然有裸男竄出跑下舞台，還比著和平的手勢，電視轉播已經來不及切掉，大衛不愧見慣大風大浪，笑道：「先生女士們，想想這個人這輩子唯一能讓大家笑一笑的，就是靠脫光光露出『短處』，不是很有趣嗎？」輕鬆化解尷尬。

到了2014年的第86屆典禮，約翰屈伏塔（John Travolta）要介紹轟動全球的「冰雪奇緣」（Frozen）入圍名曲「Let It Go」主唱者伊迪娜曼佐（Idina Menzel）出場表演，卻將她名字講成愛黛兒達辛（Adele Dazeem），不僅全場傻眼，伊迪娜更差點無法完美展現歌喉，約翰也在典禮後變成各方笑柄，連伊迪娜都拿「愛黛兒達辛」來自我調侃，隔年約翰與伊迪娜同台出席奧斯卡頒獎，伊迪娜「回敬」約翰，把他的名字講錯，讓這烏龍完美畫下句點。

近年來最讓人津津樂道的，則是2017年的奧斯卡頒獎，華倫比提（Warren Beatty）與費唐娜薇（Faye Dunaway）宣布「樂來越愛你」（La La Land）獲最佳影片獎，等大批人馬上了台，製片人看了一下寫著得獎者的信箋，竟發現真正獲獎的是「月光下的藍色男孩」（Moonlight），趕快糾正，台下來賓與電視機前的觀眾已經驚訝到不行，也是奧斯卡舉辦快90年來最大的一次失誤，相關人員都被究責。