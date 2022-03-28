丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

丹佐華盛頓（左）在廣告時段安撫威爾史密斯。（路透）

以「王者理查」（King Richard）拿下奧斯卡 影帝的威爾史密斯 （Will Smith），在典禮中因爲老婆潔達（Jada Smith）被開玩笑，憤怒出手痛毆頒獎人克里斯洛克（Chris Rock），成為今年頒獎節目中最讓人意外的插曲，威爾史密斯則在該事件結束後，被兩位資深前輩丹佐華盛頓（Denzel Washington）、泰勒派瑞（Tyler Perry）安慰，情緒才比較緩和。

威爾史密斯點燃的暴力衝突，引發軒然大波，影帝前輩丹佐華盛頓在廣告時段立刻上前安撫他情緒。

威爾史密斯上台領獎的時候告訴觀眾，丹佐華盛頓稍早曾告訴他：「在人生最高峰的時候，務必小心，因為那正是惡魔會找上你的時刻。（Be careful at your highest moment… that's when the devil comes for you.）」

威爾隨後上台致詞時心情已平復，落淚提到自己身為公眾人物，一直遭受各界批評嘲諷，但他全忍了下來，「但無論如何，我都會像我所飾演的理查一樣，保護我的家人」，擦乾眼淚後，主動向在場所有影人致歉，還不忘幽默作結，「希望典禮下次還能邀我來」。