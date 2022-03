丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

丹佐華盛頓(左)在廣告時段安撫威爾史密斯。(路透)

以「王者理查」(King Richard)拿下奧斯卡 影帝的威爾史密斯 (Will Smith),在典禮中因爲老婆潔達(Jada Smith)被開玩笑,憤怒出手痛毆頒獎人克里斯洛克(Chris Rock),成為今年頒獎節目中最讓人意外的插曲,威爾史密斯則在該事件結束後,被兩位資深前輩丹佐華盛頓(Denzel Washington)、泰勒派瑞(Tyler Perry)安慰,情緒才比較緩和。

威爾史密斯點燃的暴力衝突,引發軒然大波,影帝前輩丹佐華盛頓在廣告時段立刻上前安撫他情緒。

威爾史密斯上台領獎的時候告訴觀眾,丹佐華盛頓稍早曾告訴他:「在人生最高峰的時候,務必小心,因為那正是惡魔會找上你的時刻。(Be careful at your highest moment… that's when the devil comes for you.)」

威爾隨後上台致詞時心情已平復,落淚提到自己身為公眾人物,一直遭受各界批評嘲諷,但他全忍了下來,「但無論如何,我都會像我所飾演的理查一樣,保護我的家人」,擦乾眼淚後,主動向在場所有影人致歉,還不忘幽默作結,「希望典禮下次還能邀我來」。