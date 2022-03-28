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奧斯卡典禮唯一台灣女星 袁子芸搶露臉

記者黃保慧／即時報導
台灣演員袁子芸（左二）和「在車上」劇組一起走上奧斯卡紅毯。（路透）
台灣演員袁子芸（左二）和「在車上」劇組一起走上奧斯卡紅毯。（路透）

第94屆奧斯卡「最佳國際電影獎」由日本導演濱口竜介執導的電影「在車上」拿下。「在車上」這次一共角逐四項大獎，包括最佳國際電影、導演、改編劇本、影片，是日本首度入圍改編劇本與最佳影片兩大獎項的電影，也更新日本電影入圍奧斯卡獎項的紀錄。

濱口竜介接獲獎項後，謝謝所有評審以及參與演出的演員。而有演出片中一角的台灣演員袁子芸也有出席。近來「在車上」連番拿下被視為美國最重要影評人協會大獎的紐約影協、洛城影協、國家影協的最佳影片，已廣被看好成為繼「寄生上流」後下一部在奧斯卡大放異彩的亞洲、非英語電影。

袁子芸當天以一身PRADA紅色禮服亮相紅毯，背面大曬美背超吸睛，加上一頭俏麗短髮造型與垂掛式耳環，相當高雅。她是本屆奧斯卡頒獎典禮上唯一一位台灣女星，與她一起走紅毯的則是同劇演員霧島麗香、陳對淵以及安輝太。

「在車上」改編自村上春樹的小說，描述西島秀俊飾演的舞台劇演員經歷喪妻之後的悲傷與重生，片子長近三小時卻大受好評，西島秀俊除了在日本國內獲獎外，更難能可貴打敗一堆歐美紅星、獲得美國國家影評人協會最佳男主角獎，替日本演員締造能得的紀錄。

電影 日本 奧斯卡獎

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