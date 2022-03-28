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奧斯卡紅毯比看頭 提摩西夏勒梅罕見露胸肌

娛樂新聞組／綜合報導
提摩西夏勒梅裸胸走紅毯。（路透）
提摩西夏勒梅裸胸走紅毯。（路透）

隨著疫情解封，睽違兩年的奧斯卡頒獎典禮終於重回加州好萊塢，27日晚在杜比劇院盛大開幕，紅毯更是重現過往星光熠熠的重量級卡司；有些演員更是在服裝上發揮巧思，對陷入戰爭的烏克蘭難民表達支持。

潔西卡雀絲坦身著深V剪裁的玫瑰金亮片撞紫色長禮服，活潑俏麗不失女人味。（路透）
潔西卡雀絲坦身著深V剪裁的玫瑰金亮片撞紫色長禮服，活潑俏麗不失女人味。（路透）

率先步上紅毯的美國女星潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）今年以「神聖電視台」（The Eyes of Tammy Faye）美國知名電視布道家一角封后，她身著Gucci深V剪裁的玫瑰金亮片撞紫色漸層合身長禮服，裙襬處綴有荷葉邊，活潑俏麗亦不失女人味。

以「里卡多一家」（Being the Ricardos）入圍最佳女主角的妮可基嫚（Nicole Kidman）以一襲Armani高級訂製深V剪裁的藍灰色禮服登場，極具視覺效果的花苞裙圍設計，優雅又不失霸氣。

西班牙國寶級女演員潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）以「平行母親」（Parallel Mothers）入圍最佳女主角。她選穿香奈兒高級訂製黑色馬甲長禮服，繞頸搭配胸前挖空的設計，好身材展露無遺。

克莉絲汀史都華主演《史賓賽》，首次被提名奧斯卡影后。（Getty Images）
克莉絲汀史都華主演《史賓賽》，首次被提名奧斯卡影后。（Getty Images）

克莉絲汀史都華(右)和女友荻倫梅爾大方在紅毯上接吻放閃。(路透)
克莉絲汀史都華(右)和女友荻倫梅爾大方在紅毯上接吻放閃。(路透)

入圍最佳女主角的還有「史賓賽」（Spencer）的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），穿香奈兒黑色西裝短褲套裝，腳踩高跟鞋，內搭白襯衫配上引人注目的造型項鍊，釦子一顆都沒扣，顛覆紅毯印象的風格既帥氣又性感。

憑著「西城故事」（West Side Story）奪下最佳女配角獎肯定的美國女星亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）選穿范倫鐵諾高級訂製服，以一襲氣勢十足的鮮紅色細肩帶禮服搭配耀眼的鑽石飾品，展現大氣的華麗美學。

不同於紅毯上的禮服爭豔，51歲的好萊塢女星鄔瑪舒曼（Uma Thurman）選穿Bottega Veneta的絲質白色襯衫搭配黑色長裙，展現帥氣形象。

主演「沙丘」（Dune）的「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）則反常地露胸肌，搭配黑色亮片的西裝外套和褲裝現身，讓粉絲們大飽眼福。

此外，紅毯上也有一些溫馨畫面，影帝呼聲極高的威爾史密斯帶了妻子一起走紅毯。同樣入圍影帝的班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）與「二代蜘蛛人」安德魯加菲爾德(Andrew Garfield)在紅毯短兵相接，不過兩人之間並沒有任何火藥味，反而還開心地相擁打招呼。

入圍 好萊塢 威爾史密斯 加州

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