奧斯卡黃金單身漢 劉思慕、夏勒梅、泰勒派瑞入列

蕾吉娜霍爾(左起)點名劉思慕、布萊德利庫柏、泰勒派瑞與提摩西夏勒梅等單身男星上台。(路透)

今年奧斯卡 金像獎頒獎典禮的節目流程,特別倚重台上的大銀幕,先是碧昂絲(Beyoncé)開場演唱「王者理查」(King Richard)的入圍歌曲「Be Alive」,在片中主角威廉絲姊妹練球的球場與典禮現場連線,到詹姆斯龐德系列的60周年紀念片段,或是預先頒發的幾項小獎的精華片段播映等,都透過這塊銀幕來放送,堪稱今年典禮最不可或缺的道具之一。

艾美舒莫(Amy Schumer)、汪達賽克絲(Wanda Sykes)、蕾吉娜霍爾(Regina Hall)三位女主持除開場時一起出現,之後分別輪流上場,蕾吉娜點名台下的幾大黃金單身漢包括「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)劉思慕、「夜路」(Nightmare Alley)布萊德利庫柏(Bradley Cooper)、「沙丘」(Dune)提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)與「千萬別抬頭」(Don't Look Up)泰勒派瑞(Tyler Perry)上台,接著又喊了威爾史密斯 ,鏡頭拍到他和妻子潔達蘋姬坐在一起,自然無法符合上台的身分要求。

提摩西夏勒梅主演的「沙丘」目前在技術類項目幾乎戰無不勝、已拿下最佳攝影、剪輯等六座獎,不過和他一起合演「千萬別抬頭」的黑人男星泰勒派瑞才是台上這幾位「奧斯卡黃金單身漢」中最富有、最金光閃閃的一位,泰勒派瑞編、導、演全能又有自己的製作公司,常常登上「富比世 」好萊塢收入最高的藝人名單,連英國哈利王子與妻子梅根初到美國時,都是借他的豪宅居住。