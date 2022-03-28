不只冒犯威爾史密斯妻子 克里斯洛克也曾鬧出歧視亞裔爭議

威爾史密斯（右）怒賞克里斯洛克巴掌。（路透）

克里斯洛克（Chris Rock）不愧是奧斯卡 頒獎典禮最會激怒人的明星，他今年受邀擔任第94屆奧斯卡頒發典禮最佳紀錄片頒獎人，豈料一句玩笑話惹怒威爾史密斯 （Will Smith）的妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett Smith），氣得讓威爾暴氣衝上台甩了他一巴掌。不過這並非克里斯首次惹議，他先前兩次擔任奧斯卡頒獎典禮主持，也曾得罪過裘德洛和亞裔 人。

2005年奧斯卡主持人克里斯洛克快嘴惹禍。（美聯社資料照片）

回顧2005年，時任典禮主持人的克里斯曾開酸裘德洛（Jude Law），「裘德洛是誰？為何過去四年我看過的電影裡都有他？他無所不在。」2016年時，克里斯公然把亞裔兒童當作噱頭，暗諷亞裔是「童工」或「血汗工廠」，調侃敏感種族話題，引發多位亞裔名人不滿，李安導演與其他24位亞裔美國影藝學院會員，發表公開信抗議，要求美國影藝學院正視此事的嚴重性。

克里斯洛克與三位亞裔小孩的表演橋段，引發種族歧視爭議。（Getty Images）

而今年克里斯洛克沒當主持人，受邀擔任頒獎人，頒發最佳紀錄片獎時，脫口：「潔妲，我愛妳，好期待妳的新片『魔鬼女大兵2』（G.I.JANE 2）」，原先是拿潔妲的光頭開玩笑，威爾本來也未動怒，雖然笑著表情卻有點僵，潔妲則給了克里斯白眼。

眼看自己的笑話沒有得到預期反應，克里斯又補了句：「這是個好的笑話。」威爾立刻暴衝上台護妻、打人，下台後還吼著：「少從你的臭嘴裡講出我出我太太的名字。」潔達蘋姬去年開始理光頭，因為出現「鬼剃頭」，而克里斯洛克馬上尷尬自嘲：「哇哇，威爾史密斯剛才扁了我一頓。真是電視史上最偉大的一夜」，又多了一筆失言紀錄。