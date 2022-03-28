奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

威爾史密斯27日上台領取奧斯卡最佳男主角獎，在致詞時激動落淚。（路透）

第94屆奧斯卡 金像獎頒獎典禮今晚落幕，最佳男主角以「王者理查」（King Richard）威爾史密斯 （Will Smith）獲獎，威爾剛才才因愛妻潔妲蘋姬（Jada Pinkett Smith）被羞辱，暴怒上台打人，如今獲得影帝，上台前熱吻愛妻。也瞬間爆淚喊「我一生都在保護人，照顧人，謝謝你們」。

威爾史密斯不忘將獎獻給家人，「這是個美麗的時刻，我會哭，是因為你們的支持」。他也引用父親所言，「去做一些瘋狂的事吧」，並瞬間爆淚喊「我一生都在保護人，照顧人，謝謝你們」，自己獲獎時，也第一時間親吻愛妻潔妲，並提到自己飾演的理查威廉 絲，為了家人而戰，而他當藝人常常會受到外界批評、嘲諷，所以他必須更保護他的家人，不讓他們受到流言蜚語波及。

也在受訪時親曝剛剛的失控，「我現在哭了，但不是因為得獎而哭，而是因為像電影 裡的威廉絲爸爸一樣抓狂了，希望演藝學院以後還能邀請我來參加奧斯卡」。

來源：Raf Productions

威爾史密斯以「王者理查」稱帝，他在片中飾演知名網球選手大小威廉絲的父親理查，表演充滿層次，不負眾望奪獎。

克里斯洛克（Chris Rock）在台上頒發最佳紀錄片獎時，一句笑話惹怒威爾史密斯的妻子潔妲蘋姬，也讓威爾暴氣衝上台甩了他一巴掌，當時克里斯洛克表示：「潔妲，我愛你，好期待你的新片『魔鬼女大兵2』（G.I.JANE 2）。」原先是拿潔妲的光頭開玩笑，威爾本來也未動怒，雖然笑著表情卻有點僵，潔妲則給了克里斯一個白眼。

眼看自己的笑話沒有得到預期反應，克里斯又補了句：「這是個好的笑話。」威爾立刻暴衝上台護妻、打人，下台後還吼著：「少從你的臭嘴裡講出我出我太太的名字。」

潔達蘋姬去年開始理光頭，因為出現「鬼剃頭」。

而克里斯洛克在台上說道：「哇哇，威爾史密斯剛才扁了我一頓。真是電視史上最偉大的一夜。」