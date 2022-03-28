奧斯卡／「犬山記」珍康萍 擊敗28年前對手奪最佳導演

珍康萍獲得本屆奧斯卡最佳導演獎。（路透）

紐西蘭著名女導演 珍康萍（Jane Campion）上演「資深公主復仇記」，以Netflix電影 「犬山記」（The Power of the Dog）榮獲本屆奧斯卡 最佳導演獎，擊退28年前曾和他競爭此獎的「西城故事」（West Side Story）史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），當年史匹柏「辛德勒的名單」（Schindler's List）奪下最佳影片、導演等大獎，珍康萍「鋼琴師和她的情人」（The Piano）只為她抱回最佳原著劇本獎，直到今年她才能夠以「犬山記」扳回一城。

「犬山記」氣氛營造突出，情節暗潮洶湧，畢現導演的功力，也從去年威尼斯影展拿到最佳導演後，珍康萍就陸續在各大頒獎典禮上無往不利，早被視為奧斯卡最佳導演的最大熱門。雖然「犬山記」到了獎項季節的後半期，聲勢明顯下滑，卻沒有動搖到她爭取最佳導演獎的行情，她也果然如各方預期獲獎，成為奧斯卡史上繼「危機倒數」（The Hurt Locker）凱薩琳畢格蘿（Kathryn Bigelow）、「無依之地」（Nomadland，另譯游牧人生）趙婷之後的第三位女性。