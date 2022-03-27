「奧斯卡單身漢團」尚氣、甜茶、布萊德利都沒他貴氣？

蕾吉娜霍爾（左起）點名劉思慕、布萊德利庫柏、泰勒派瑞與提摩西夏勒梅等單身男星上台。（路透）

第94屆奧斯卡 金像獎頒獎典禮熱鬧進行中，今年的節目流程特別倚重台上的大銀幕，先是碧昂絲開場演唱「王者理查」（King Richard）的入圍歌曲「Be Alive」，在片中主角「大威」維納斯‧威廉 絲（Venus Williams）和「小威」瑟琳娜‧威廉絲（Serena Williams）練球的球場與典禮現場連線，到詹姆斯龐德（James Bond）系列的60周年紀念片段，或是預先頒發的幾項小獎的精華片段播映等，都透過這塊銀幕來放送，堪稱今年典禮最不可或缺的道具之一。

艾米舒默（Amy Schumer）、蕾吉娜霍爾（Regina Hall）、汪妲賽克絲（Wanda Sykes）三位女主持除開場時一起出現，之後分別輪流上場，蕾吉娜點名台下的幾大黃金單身漢包括「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）劉思慕、「夜路」（Nightmare Alley）布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、「沙丘」（Dune）提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與「千萬別抬頭」（Don't Look Up）泰勒派瑞（Tyler Perry）上台，接著又喊了威爾史密斯（Will Smith），鏡頭拍到他和妻子潔達蘋姬坐在一起，自然無法符合上台的身分要求。

提摩西夏勒梅主演的「沙丘」目前在技術類項目幾乎戰無不勝、已拿下最佳攝影、剪輯等6座獎，不過和他一起合演「千萬別抬頭」的黑人男星泰勒派瑞才是台上這幾位「奧斯卡黃金單身漢」中最富有、最金光閃閃的一位，泰勒派瑞編、導、演全能又有自己的製作公司，常常登上「富比世 」好萊塢收入最高的藝人名單，連英國哈利王子與妻子梅根初到美國時，都是借他的豪宅居住。