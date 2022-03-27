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「有色女性酷兒」亞莉安娜黛博塞 寫奧斯卡新歷史

娛樂新聞組／綜合報導
亞莉安娜黛博塞28日寫下歷史，成為第一位贏得奧斯卡演技獎項的有色女性酷兒。（路透）
亞莉安娜黛博塞28日寫下歷史，成為第一位贏得奧斯卡演技獎項的有色女性酷兒。（路透）

亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）今天寫下歷史，成為第一位贏得奧斯卡演技獎項的有色女性酷兒。

亞莉安娜黛博塞今天以「西城故事」（West Side Story）奪下最佳女配角獎的肯定，其他入圍者還包括「失去的女兒」（The Lost Daughter）的潔西伯克利（Jessie Buckley），「犬山記」（The Power of the Dog）的克莉絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst），「貝爾法斯特」（Belfast）的茱蒂丹契（Judi Dench），以及「王者理查」（King Richard）的安潔紐艾莉絲（Aunjanue Ellis）。

CNBC報導，亞莉安娜黛博塞也是第二位抱回奧斯卡小金人的拉美裔女性，前一位是前輩麗塔莫瑞諾（Rita Moreno）。有趣的是，兩位影星先後以「西城故事」1961年版和2021年版的安妮塔（Anita）一角獲獎。

亞莉安娜黛博塞以「西城故事」拿下奧斯卡最佳女配角。（圖：迪士尼提供）
亞莉安娜黛博塞以「西城故事」拿下奧斯卡最佳女配角。（圖：迪士尼提供）

奧斯卡史上僅有另外兩對影星在不同年度以同一個角色贏得奧斯卡獎。馬龍白蘭度（Marlon Brando）與勞勃狄尼洛（Robert De Niro）一前一後以「教父」的唐維多柯里昂尼（Don Vito Corleone）得獎；希斯萊傑（Heath Ledger）和瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）則同以蝙蝠俠反派「小丑」一角獲評審青睞。

亞莉安娜從一開始就是獎季常勝軍，獲獎毫無懸念，亞莉安娜在「西城故事」飾演一位擁有美國夢的波多黎各移民，在大城市中掙扎、絕望，最後失去所愛，過程使人鼻酸，她也拿下金球獎、演員工會獎最佳女配角。

亞莉安娜上台獲獎時，感性表示「有人質疑你的話，一定要相信自己」，她從影多年，終於獲得肯定，外媒最盛讚她與女主角瑞秋從一開始的相處和樂，到後來的怨懟以至於和解，過程充滿層次，不只讓她表現精湛的唱功，情緒轉折也非常豐富。

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