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搖滾天團「幽浮一族」鼓手霍金斯 50歲去世

娛樂新聞組／綜合報導
美國搖滾樂團「幽浮一族」鼓手霍金斯過世，享年50歲。（取材自Instagram）
美國搖滾樂團「幽浮一族」鼓手霍金斯過世，享年50歲。（取材自Instagram）

美國搖滾樂團「幽浮一族」（Foo Fighters）團員日前在聲明中說，鼓手霍金斯（Taylor Hawkins）與世長辭，享年50歲。

中央社引述法新社報導，這個贏過多座葛萊美獎的天團在推特上發出聲明說：「幽浮一族家族得知我們親愛的霍金斯不幸猝逝，深感震驚。」

聲明還說：「他的音樂精神和富有感染力的笑容將永遠伴隨我們所有人。」聲明沒有透露霍金斯過世原因。

幽浮一族原本要在哥倫比亞首都波哥大的Estereo Picnic音樂節上演出。主辦單位發布聲明說，這場演出不會照常進行。

幽浮一族是美國最具影響力且備受讚譽的另類搖滾樂團之一，霍金斯1997年成為團員，在Learn to Fly和Best of You等樂團最紅的幾首歌曲當中打鼓伴奏。他也曾與加拿大歌手艾拉妮絲莫莉塞特（Alanis Morissette）合作。

音樂圈齊聲致哀，「重金屬教父」奧茲奧斯朋（Ozzy Osbourne）讚揚霍金斯是「很棒的人、了不起的音樂人」。

龐克搖滾歌手比利艾鐸（Billy Idol）、「討伐體制樂團」（Rage Against the Machine）吉他手湯姆莫瑞洛（Tom Morello）、加拿大知名搖滾樂團「五分錢」（Nickelback）等紛紛致哀，對霍金斯過世消息感到難以置信。

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