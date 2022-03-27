我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

阿湯哥「捍衛戰士：獨行俠」海報 英姿不輸36年前

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」登上最新雜誌封面。（取材自臉書）
湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」登上最新雜誌封面。（取材自臉書）

殺青三年、延檔快兩年，終於可望在今年5月底於全球各地上映的湯姆克魯斯（Tom Cruise）最新大片「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），開始要進入宣傳造勢階段，英國「Total Film」公布最新款該片為主題的封面照，只見穿上戰鬥機飛行員制服、戴上雷朋太陽眼鏡的他，依舊帥氣迷人，甚至比36年前上映的首集更增成熟魅力，在新冠肺炎全球爆發後始終沒有推出新片的湯姆克魯斯，有機會再次打贏票房勝仗。

「捍衛戰士：獨行俠」是讓廣大湯姆克魯斯影迷等了超過30年的續集，這一、兩年間每有新的預告片段推出，總是會受到觀眾注意，正片偏偏讓大家望穿秋水，他堅持要在最好、最有把握的時機上映，疫情始終沒有結束，眼看「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）照樣在全球狂賣，湯姆克魯斯也終於不再堅持，決定讓「捍衛戰士：獨行俠」和觀眾見面。

這部影片描述湯姆克魯斯飾演的飛官在多年之後如何又與故人重逢，並又產生新的情感糾葛，另方面，他也需要訓練指導新生代的飛行員，彼此也有一番不同世代的溝通和磨合。已從20多歲小夥子將邁向耳順之年的阿湯，銀幕上仍具奪目丰采，他亦將帶著這部片前往坎城影展，接受主辦單位對他輝煌演藝事業的致敬。

湯姆克魯斯 坎城影展 疫情

上一則

金城武遭爆 幫空姐簽名後轉身投訴

下一則

甄嬛開播10年…「巧背英語單詞」再上熱搜

延伸閱讀

超帥 湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」英姿不輸36年前

超帥 湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」英姿不輸36年前
局勢亂更求事業穩 命理師傳授DIY事業開運法

局勢亂更求事業穩 命理師傳授DIY事業開運法
阿湯哥爆又槓上片商 「不可能的任務7」波折不斷

阿湯哥爆又槓上片商 「不可能的任務7」波折不斷
想拒絕他是「不可能的任務」？湯姆克魯斯傳又槓上片商

想拒絕他是「不可能的任務」？湯姆克魯斯傳又槓上片商

熱門新聞

郭富城越老越有型。（取材自微博）

香港十大男神：郭富城第5、梁朝偉第2 第1是經典

2022-03-16 02:27
小S和老公許雅鈞住進仁愛帝寶，近日小S在節目上抱怨，家裡廚房小到無法兩個人一起做菜。（取材自Instagram）

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

2022-03-24 18:16
余安安在「家族榮耀」中飾演悲情的角色。（視頻截圖）

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

2022-03-16 08:07
周星馳。 取材自weibo

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

2022-03-23 05:37
張蘭開直播總是不免被問到前兒媳大S。（取材自微博）

拒背婆媳不和黑鍋 張蘭火大吐露大S離婚內幕

2022-03-24 19:18
大S否認要開記者會。圖/摘自臉書

否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情

2022-03-20 09:47

超人氣

更多 >
普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析
台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程
迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡

迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡
克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙
中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難