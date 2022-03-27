「后翼棄兵」精靈女 「浴血黑幫」床戲快閃5秒

安雅泰勒喬伊和山姆克萊弗林的五秒床戲，被網友和英國媒體冷嘲熱諷。（取材自BBC）

在大多數的影視節目中，床戲雖然有其符合劇情之需要，卻總是會成為各方矚目的噱頭，讓觀眾格外感到期待。「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）精靈美人安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）與「飢餓遊戲」（The Hunger Games）英俊小生山姆克萊弗林（Sam Claflin）在BBC超人氣夯劇「浴血黑幫」（Peaky Blinders）的最新集數中有床戲，但畫面出現卻只有短短五秒，網友不禁嘲諷：「比子彈射出去還快就『開心』了。」

五秒，一個眨眼就錯過，也許劇組真的沒有要刻意強調這兩個人上床這件事，英國 媒體也戲稱：「畫面出現的時候，他們應該已經『做』到一半了啦，不然她恐怕再也不會想去找他。」

相較於近年來其他「有聲有色」的影集煽情片段，「浴血黑幫」的五秒床戲實在短得可憐，就算同樣BBC播出的「夜班經理」（The Night Manager）、湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）與伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）倚著牆的激情，起碼都有51秒、快1分鐘，讓觀眾有充分的時間可以盡「性」。