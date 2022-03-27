我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

「后翼棄兵」精靈女 「浴血黑幫」床戲快閃5秒

記者蘇詠智／綜合報導
安雅泰勒喬伊和山姆克萊弗林的五秒床戲，被網友和英國媒體冷嘲熱諷。（取材自BBC）
安雅泰勒喬伊和山姆克萊弗林的五秒床戲，被網友和英國媒體冷嘲熱諷。（取材自BBC）

在大多數的影視節目中，床戲雖然有其符合劇情之需要，卻總是會成為各方矚目的噱頭，讓觀眾格外感到期待。「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）精靈美人安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）與「飢餓遊戲」（The Hunger Games）英俊小生山姆克萊弗林（Sam Claflin）在BBC超人氣夯劇「浴血黑幫」（Peaky Blinders）的最新集數中有床戲，但畫面出現卻只有短短五秒，網友不禁嘲諷：「比子彈射出去還快就『開心』了。」

五秒，一個眨眼就錯過，也許劇組真的沒有要刻意強調這兩個人上床這件事，英國媒體也戲稱：「畫面出現的時候，他們應該已經『做』到一半了啦，不然她恐怕再也不會想去找他。」

相較於近年來其他「有聲有色」的影集煽情片段，「浴血黑幫」的五秒床戲實在短得可憐，就算同樣BBC播出的「夜班經理」（The Night Manager）、湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）與伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）倚著牆的激情，起碼都有51秒、快1分鐘，讓觀眾有充分的時間可以盡「性」。

英國

上一則

香港電影金像獎 一代笑匠許冠文獲頒終身成就獎

下一則

金城武遭爆 幫空姐簽名後轉身投訴

延伸閱讀

馮紹峰床戲熱吻童瑤 被讚CP感十足

馮紹峰床戲熱吻童瑤 被讚CP感十足
漫威邪神湯姆希德斯頓 女友戒指洩露婚事

漫威邪神湯姆希德斯頓 女友戒指洩露婚事
「洛基」湯姆希德斯頓訂婚 小4歲女友大鑽戒露餡

「洛基」湯姆希德斯頓訂婚 小4歲女友大鑽戒露餡
延玗臻「為人民服務」尺度19禁 和官夫人陷愛欲

延玗臻「為人民服務」尺度19禁 和官夫人陷愛欲

熱門新聞

郭富城越老越有型。（取材自微博）

香港十大男神：郭富城第5、梁朝偉第2 第1是經典

2022-03-16 02:27
小S和老公許雅鈞住進仁愛帝寶，近日小S在節目上抱怨，家裡廚房小到無法兩個人一起做菜。（取材自Instagram）

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

2022-03-24 18:16
余安安在「家族榮耀」中飾演悲情的角色。（視頻截圖）

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

2022-03-16 08:07
周星馳。 取材自weibo

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

2022-03-23 05:37
張蘭開直播總是不免被問到前兒媳大S。（取材自微博）

拒背婆媳不和黑鍋 張蘭火大吐露大S離婚內幕

2022-03-24 19:18
大S否認要開記者會。圖/摘自臉書

否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情

2022-03-20 09:47

超人氣

更多 >
普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析
台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程
迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡

迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡
克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙
中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難