奧斯卡頒獎典禮 大獎入圍名單一次看

第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮27日在洛杉磯舉行。(美聯社)

第94屆奧斯卡 金像獎頒獎典禮27日美東時間晚間8時在洛杉磯舉行，為了搶救下滑的收視率，本屆頒獎典禮會預先頒發8個獎項，頒獎過程也不會以直播方式呈現。典禮將由ABC電視台轉播，網路直播則可訂閱YouTube TV、FuboTV和Hulu + Live TV。

而在連續幾屆沒有主持人後，本屆奧斯卡頒獎典禮將由艾米舒默（Amy Schumer）、蕾吉娜霍爾（Regina Hall）、汪妲賽克絲（Wanda Sykes）3人擔綱主持。

本屆奧斯卡頒獎典禮由蕾吉娜霍爾(左起)、艾米舒默、汪妲賽克絲擔綱主持。(取材自官網)

最佳剪輯、最佳藝術指導、最佳音效、最佳妝髮、最佳原創配樂、最佳實景短片、最佳動畫短片、最佳紀錄短片共8個獎項，將於直播頒獎典禮前預先頒發。

以下為主要入圍名單。

最佳影片

最佳影片入圍：貝爾法斯特（上排左起）、樂動心旋律、千萬別抬頭、在車上、沙丘、王者理查（下排左起）、甘草糖披薩、夜路、犬山記、西城故事等競逐大獎。（美聯社）

「貝爾法斯特」（Belfast）

「樂動心旋律」（CODA）

「在車上」（Drive My Car）

「千萬別抬頭」（Don't Look Up）

「沙丘」（Dune）

「王者理查」（King Richard）

「甘草糖披薩」（Licorice Pizza）

「夜路」（Nightmare Alley）

「犬山記」（The Power of the Dog）

「西城故事」（West Side Story）

最佳導演

最佳導演入圍者：肯尼斯布萊納（左起）、濱口龍介、保羅湯瑪斯安德森、珍康萍、史蒂芬史匹柏。（美聯社）

肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）/「貝爾法斯特」

保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）/「甘草糖披薩」

珍康萍（Jane Campion）/「犬山記」

濱口龍介/「在車上」

史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）/「西城故事」

最佳男主角

最佳女主角獎入圍者：哈維爾巴登（左起）、班奈狄克康柏拜區、安德魯加菲、威爾史密斯、丹佐華盛頓。（美聯社）

哈維爾巴登（Javier Bardem）/「里卡多一家」（Being the Ricardos）

班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）/「犬山記」

安德魯加菲（Andrew Garfield）/「倒數時刻」(tick, tick... BOOM!)

威爾史密斯（Will Smith）/「王者理查」

丹佐華盛頓（Denzel Washington）/「馬克白」（The Tragedy of Macbeth，暫譯）

最佳女主角

最佳女主角獎入圍者：潔西卡雀絲坦（左起）、奧莉薇雅柯爾曼、潘妮洛普克魯茲、妮可基嫚、克莉絲汀史都華。（美聯社）

潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）/「神聖電視台」（The Eyes of Tammy Faye，暫譯）

奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）/「失去的女兒」（The Lost Daughter）

潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）/「平行母親」（Parallel Mothers）

妮可基嫚（Nicole Kidman）/「里卡多一家」

克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）/「史賓賽」（Spencer）

最佳男配角

最佳男配角入圍者：希朗漢德（左起）、特洛伊科特蘇爾、傑西普萊蒙、JK西蒙斯、寇帝史密麥菲。（美聯社）

希朗漢德（Ciaran Hinds）/「貝爾法斯特」

特洛伊科特蘇爾（Troy Kotsur）/「樂動心旋律」

傑西普萊蒙（Jesse Plemons）/「犬山記」

JK西蒙斯（J.K. Simmons）/「里卡多一家」

寇帝史密麥菲（Kodi Smit-McPhee）/「犬山記」

最佳女配角

最佳女配角入圍者：潔西伯克利（左起）、亞莉安娜黛博塞、茱蒂丹契、克莉絲汀鄧斯特、安潔紐艾莉絲。（美聯社）

亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）/「西城故事」

安潔紐艾莉絲（Aunjanue Ellis）/「王者理查」

克莉絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）/「犬山記」

茱蒂丹契（Judi Dench）/「貝爾法斯特」

潔西伯克利（Jessie Buckley）/「失去的女兒」

最佳改編劇本

「樂動心旋律」

「在車上」

「沙丘」

「失去的女兒」

「犬山記」

最佳原創劇本

「貝爾法斯特」

「千萬別抬頭」

「王者理查」

「甘草糖披薩」

「世界上最糟糕的人」（The Worst Person In The World）

最佳動畫

最佳動畫入圍：魔法滿屋、漂浪人生、路卡的夏天、米家大戰機器人、尋龍使者：拉雅。（美聯社）

「魔法滿屋」（Encanto）

「漂浪人生」（Flee，暫譯）

「路卡的夏天」（Luca）

「米家大戰機器人」（The Mitchells vs. the Machines）

「尋龍使者：拉雅」（Raya and the Last Dragon）

最佳國際影片（舊稱最佳外語）

最佳國際影片入圍：日本「在車上」、丹麥「漂浪人生」、義大利「上帝之手」、不丹「不丹是教室」、挪威「世界上最糟糕的人」。（美聯社）

「在車上」/日本

「漂浪人生」/丹麥

「上帝之手」（The Hand of God，暫譯）/義大利

「世界上最糟糕的人」/挪威

「不丹是教室 」（Lunana: A Yak in the Classroom）/不丹

最佳原創歌曲

No Time To Die/「007：生死交戰」（No Time To Die）

Somehow You Do/「四個好日子」（Four Good Day）

Dos Oruguitas/「魔法滿屋」

Be Alive/「王者理查」

Down to Joy/「貝爾法斯特」