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超帥 湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」英姿不輸36年前

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯在「捍衛戰士：獨行俠」依然帥氣。取材自Total Film
湯姆克魯斯在「捍衛戰士：獨行俠」依然帥氣。取材自Total Film

殺青3年、延檔快兩年，終於可望在今年5月底於全球各地上映的湯姆克魯斯最新大片「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），開始要進入宣傳造勢階段，英國「Total Film」公布最新款該片為主題的封面照，只見穿上戰鬥機飛行員制服、戴上雷朋太陽眼鏡的他，依舊帥氣迷人，甚至比36年前上映的首集更增成熟魅力，在新冠肺炎全球爆發後始終沒有推出新片的湯姆克魯斯，有機會再次打贏票房勝仗。

「捍衛戰士：獨行俠」是讓廣大湯姆克魯斯影迷等了超過30年的續集，這一、兩年間每有新的預告片段推出，總是會受到觀眾注意，正片偏偏讓大家望穿秋水，他堅持要在最好、最有把握的時機上映，疫情始終沒有結束，眼看「蜘蛛人：無家日」照樣在全球狂賣，湯姆克魯斯也終於不再堅持，決定讓「捍衛戰士：獨行俠」和觀眾見面。

這部影片描述湯姆克魯斯飾演的飛官在多年之後如何又與故人重逢，並又產生新的情感糾葛，另方面，他也需要訓練指導新生代的飛行員，彼此也有一番不同世代的溝通和磨合。已從20多歲小夥子將邁向耳順之年的阿湯，銀幕上仍具奪目丰采，他亦將帶著這部片前往坎城影展，接受主辦單位對他輝煌演藝事業的致敬。

湯姆克魯斯當年因「悍衛戰士」一炮而紅。取材自imdb
湯姆克魯斯當年因「悍衛戰士」一炮而紅。取材自imdb
湯姆克魯斯的帥氣飛官扮相大受觀眾歡迎。取材自imdb
湯姆克魯斯的帥氣飛官扮相大受觀眾歡迎。取材自imdb
湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」登上最新雜誌封面。取材自Total Film
湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」登上最新雜誌封面。取材自Total Film

湯姆克魯斯 坎城影展 疫情

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