奧斯卡前瞻／「犬山記」珍康萍 挑戰影壇光輝紀錄

「犬山記」以12項提名成為本屆奧斯卡的奪冠大熱。

第94屆奧斯卡 金像獎將在美東時間27日晚上八點在洛杉磯杜比劇院舉辦，本屆提名中有不少讓人眼前一亮的名字。

「犬山記」（The Power of the Dog）以12項提名成為本屆奧斯卡的奪冠大熱。在今年的金球獎和英國電影學院獎上，紐西蘭導演珍康萍憑「犬山記」奪下最佳導演和最佳影片獎。從這些有風向標性質的獎項得獎情況來看，本屆奧斯卡不出變數的話，「犬山記」大概率能獲得奧斯卡最佳影片和最佳導演。

毫無疑問，珍康萍是目前世界最好的女導演之一。1993年，她就憑「鋼琴師和她的情人」（The Piano）獲得了坎城影展的金棕櫚獎，也是第一位獲得該獎項的女導演。在她細膩的鏡頭下，人物細膩的心靈世界得以舒展，其出色的電影語言，讓每一部影片都具備了反覆觀摩的價值。「犬山記」不僅繼李安的「斷背山」後再次解構西部電影的範式，更是悄然地解構了美國近百年來的現代神話。

「犬山記」被看好，不僅源於質量過硬，還源於它剛好撞上了奧斯卡的改革。從這一屆開始，奧斯卡給參選電影設定了不少硬性指標，戲裡戲外都有保障女性和少數群體的權益。這種直接左右電影創作的方向，「犬山記」無論從導演到影片內容，都恰好符合這些要求。一份優等生的標準答卷，豈有不高分之理？

大咖雲集 影帝影后齊爭艷

（美聯社）

今年的奧斯卡最佳男演員和女演員的提名，可謂是大咖雲集。

且看今年的最佳女主角入圍名單，除了31歲的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），其餘四位潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）、妮可基嫚（Nicole Kidman）、潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）都是40歲以上的資深演員。時處最佳狀態的她們，有著年輕演員沒有的閱歷，使她們扮演各色角色時更得心應手。雖然相比於四位前輩，稍顯稚嫩的克莉絲汀史都華在「史賓賽」（Spencer）中的表演有用力過猛之嫌，但她敢於挑戰新角色的決心，是讓不少觀眾佩服的地方。曾經備受批評的「暮光女」，如今也在成為好演員的路上不斷突破，她獲得提名，其實就是大家對她的一次鼓勵和認可。

（美聯社）

本次五位最佳男演員人選同樣亮眼，以往邪魅的哈維爾巴登（Javier Bardem）飾演起又唱又跳的喜劇大師，安德魯加菲（Andrew Garfield）扮演能歌善舞的音樂天才，在商業與藝術間游刃有餘的班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）飾演起陽剛硬漢，早已名利雙收的丹佐華盛頓（Denzel Washington）則挑戰經典扮演馬克白，最後就是得獎大熱、一直未能在演技上獲得獎項的威爾史密斯（Will Smith），今年憑「王者理查」（King Richard）獲得了英國電影學院獎的最佳男主角。這次他能否拿到首個奧斯卡小金人，拭目以待。

沒有諾獎 村上春樹前進奧斯卡

自2009年「入殮師」後，奧斯卡就很少看到日本電影人獲獎的身影。獲得4項提名的「在車上」（Drive My Car）和「犬山記」都是本屆奧斯卡最佳影片大熱門。導演濱口龍介是繼是枝裕和後，近幾年在國際影壇最被看好的日本導演。

影評預測，濱口龍介執導的「在車上」可能獲得最佳國際影片獎。（美聯社）

「在車上」獲得最佳影片和最佳國際電影的提名，作為一部有著文學背景的電影，影評人讚道：「濱口龍介功力不可小覷，他將村上春樹的短篇小說、契科夫的「萬尼亞舅舅」對親密關係的探索，甚至影片中女主角的口述故事的橋段揉成多重文本的交互。不論是女性的缺失，抑或是溝通的不可行性，導演成功抓住了當下最前沿又最隱秘的話題。」

不少網友調侃，多年來陪跑諾貝爾文學獎的村上春樹，說不定能先在奧斯卡上力拔頭籌。

老而懷舊 大導演也要衝奧

今年的最佳導演提名者中，除了珍康萍之外，還有兩位前輩級的大導演——史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）和保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）。

史蒂芬史匹柏的「西城故事」獲得7項提名。（美聯社）

本屆奧斯卡，史蒂芬史匹柏的「西城故事」（West Side Story）獲得7項提名。本片改編自1957年的百老匯音樂劇，導演對這部片子之用心，專門聘請了波多黎各的歌手、舞者和演員來引導電影的拍攝，呈現更加原汁原味的表演。在史蒂芬史匹柏的指導以及凱賓斯基的拍攝下，這部片子無論是從音樂、色彩、燈光、佈景以及運鏡來說，都屬於高水準的序列。在「樂來越愛你」（La La Land）之後，歌舞片又一次復活。本片有望在最佳音效和最佳女配角上有所收穫。

「甘草糖披薩」出現了大量的年代元素。（美聯社）

而保羅湯瑪斯安德森的「甘草糖披薩」（Licorice Pizza）獲得了3項提名，電影在今年的英國電影學院獎中獲得了最佳原創劇本獎。與「西城故事」復古風類似，「甘草糖披薩」出現了大量的年代元素，不免讓人想起了保羅湯瑪斯安德森的成名作「不羈夜」（Boogie Nights）。影評人稱「「甘草糖披薩」不如保羅湯瑪斯安德森之前的電影，本片放低了那些深度層面的展現，但它依舊是保羅湯瑪斯安德森風格的電影，它有著導演一切標籤的元素及形式，只是它放低了人性善惡的深層探討，可以將其視為一部簡單的青春懷舊電影。」

串流撐場 後疫情時代主力

今年的衝奧電影，Netflix、Amazon、HBO Max、Apple TV+和Disney+都拿出了自家製作的作品參賽。以成績單來說，Netflix獲得了25項提名，Apple TV+獲得了6項提名，Disney+有3部動畫入圍最佳動畫長片提名，入圍的10部電影7部可以在串流媒體觀看。

不管結果誰勝誰負，串流媒體都會是今年最大的贏家。這也給未來的電影業一個啟示，不管你喜歡與否，串流媒體已經成為後疫情時代的主力。在諸多不確定的變數中，串流媒體在未來幾年，都會是一條可行的道路。