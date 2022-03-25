奧斯卡獎倒數2天 製作團隊：將為烏克蘭發聲

奧斯卡獎倒數兩天。（路透）

好萊塢A咖明星27日將齊聚一堂，迎接年度電影界盛會奧斯卡 頒獎典禮，這項現場轉播的活動將呈現出俄羅斯入侵烏克蘭 帶來的效應。

路透報導，主辦單位今天透露的細節不多，但表示，頒獎典上會提及俄羅斯入侵烏克蘭一事。俄烏衝突已造成數千人喪命，烏克蘭4400萬人口有1/4逃離家園。

奧斯卡頒獎典禮製作人派克（Will Packer）在記者會中表示，「儘管我們希望當晚有趣、喜氣洋洋，讓大家忘憂解悶，但世界各地正逢動亂」；並說，COVID-19疫情仍然令人憂心。

派克說，典禮上「將會提到這些事情，並用尊重的方式來呈現」。奧斯卡頒獎典禮將由迪士尼公司（Walt Disney Co.）旗下美國廣播公司（ABC）實況轉播。

3月27日舉行的第94屆奧斯卡頒獎典禮將由3名喜劇女星擔任主持人，其中之一汪妲賽克絲（Wanda Sykes）表示，製作團隊編寫有關烏克蘭情勢的段子，「我們相當喜歡」。

另一主持人艾米舒默（Amy Schumer）上週說，她提出在典禮上與烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskiy）連線的點子，但遭到製作團隊反對。

派克今天則沒有排除澤倫斯基在典禮上露面的可能。