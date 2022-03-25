我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

促銷電話連環call 德州男子反向操作 零成本倒賺十萬

奧斯卡獎倒數2天 製作團隊：將為烏克蘭發聲

中央社／洛杉磯24日綜合外電
奧斯卡獎倒數兩天。（路透）
奧斯卡獎倒數兩天。（路透）

好萊塢A咖明星27日將齊聚一堂，迎接年度電影界盛會奧斯卡頒獎典禮，這項現場轉播的活動將呈現出俄羅斯入侵烏克蘭帶來的效應。

路透報導，主辦單位今天透露的細節不多，但表示，頒獎典上會提及俄羅斯入侵烏克蘭一事。俄烏衝突已造成數千人喪命，烏克蘭4400萬人口有1/4逃離家園。

奧斯卡頒獎典禮製作人派克（Will Packer）在記者會中表示，「儘管我們希望當晚有趣、喜氣洋洋，讓大家忘憂解悶，但世界各地正逢動亂」；並說，COVID-19疫情仍然令人憂心。

派克說，典禮上「將會提到這些事情，並用尊重的方式來呈現」。奧斯卡頒獎典禮將由迪士尼公司（Walt Disney Co.）旗下美國廣播公司（ABC）實況轉播。

3月27日舉行的第94屆奧斯卡頒獎典禮將由3名喜劇女星擔任主持人，其中之一汪妲賽克絲（Wanda Sykes）表示，製作團隊編寫有關烏克蘭情勢的段子，「我們相當喜歡」。

另一主持人艾米舒默（Amy Schumer）上週說，她提出在典禮上與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）連線的點子，但遭到製作團隊反對。

派克今天則沒有排除澤倫斯基在典禮上露面的可能。

烏克蘭 奧斯卡 澤倫斯基

上一則

香港金像獎「喜劇天王」許冠文獲終身成就獎

下一則

基努李維出席西藏公益音樂會 電影遭中國下架

延伸閱讀

美畫化武紅線 保留出兵烏空間？

美畫化武紅線 保留出兵烏空間？
俄羅斯否認違反國際法 聲稱未對烏克蘭使用磷彈

俄羅斯否認違反國際法 聲稱未對烏克蘭使用磷彈
俄羅斯攻擊馬立波劇院 恐造成300人遇害

俄羅斯攻擊馬立波劇院 恐造成300人遇害
澤倫斯基向北約喊話：賣或給我們1%武器

澤倫斯基向北約喊話：賣或給我們1%武器

熱門新聞

郭富城越老越有型。（取材自微博）

香港十大男神：郭富城第5、梁朝偉第2 第1是經典

2022-03-16 02:27
余安安在「家族榮耀」中飾演悲情的角色。（視頻截圖）

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

2022-03-16 08:07
年僅25歲的西藏歌手才旺羅布，傳出他2月25日在西藏布達拉宮前喊完口號後，便自焚身亡。（取材自微博）

25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁

2022-03-19 08:57
鄭欣宜減肥成功，日前低調放閃新戀情。（取材自Instagram）

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

2022-03-17 07:17
小S和老公許雅鈞住進仁愛帝寶，近日小S在節目上抱怨，家裡廚房小到無法兩個人一起做菜。（取材自Instagram）

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

2022-03-24 18:16
楊冪。(取材自微博)

楊冪「夾娃娃」生圖網路瘋傳 鉛筆腿太撩人

2022-03-18 00:17

超人氣

更多 >
最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光
美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣

美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣
紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨
加州等12州紓困 考慮直接發錢…最多擬派850元

加州等12州紓困 考慮直接發錢…最多擬派850元
汪小菲2動作切割大S 媽媽張蘭揭離婚內幕

汪小菲2動作切割大S 媽媽張蘭揭離婚內幕