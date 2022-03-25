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想拒絕他是「不可能的任務」？湯姆克魯斯傳又槓上片商

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯被傳因為「不可能的任務7」上片方式與派拉蒙僵持。（路透資料照片）
湯姆克魯斯被傳因為「不可能的任務7」上片方式與派拉蒙僵持。（路透資料照片）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）「不可能的任務7」（Mission：Impossible 7）波折不斷，檔期一延再延，現在又被爆出有新的問題，原來他和發行該片的派拉蒙影業對於上片方式意見相左，尚未達成協議，他對外表現出和派拉蒙合作愉快，其實私下已經備好律師團隊，準備要是有何不順心意，最壞的打算就是透過法律程序，雙方最大的癥結就在派拉蒙希望按照目前大多數強片上映45天後安排上串流，而湯姆克魯斯卻想要維持傳統戲院放映3個月，認為太早上串流會影響票房收入。

「不可能的任務」系列是湯姆克魯斯與派拉蒙目前攜手最具代表性的品牌，各方對於賣座都有很大的期望，無奈自從前年開拍，碰上新冠肺炎疫情大爆發，幾度停拍，復拍之後又採最高規格的防疫措施，被迫砸下更多成本，據傳已經達到2億9000萬美元，以疫情期間尚未結束的市場景氣，幾乎不可能靠戲院賣座回本，也難怪湯姆克魯斯與派拉蒙各有各的盤算，都覺得自己的想法才是對的。湯姆克魯斯希望保障戲院收入不縮水，他的合約上也有規定按比例分紅，若是戲院的賣座大減，收入也會減少很多。派拉蒙在Netflix、Disney+、HBO Max等影音平台站穩腳跟後才要開始為他們自家的Paramount+衝刺，需要大量片源，把腦子動到號召力不凡的「不可能的任務」系列上，以致陷入難解的局面。

在好萊塢紅超過30年的湯姆克魯斯，一向把演藝工作看得比什麼都重要，對關於影片的任何細節，絕不輕易妥協，因而重量級的「好萊塢報導」都戲稱：「派拉蒙想對他說『不』，恐怕也會是『不可能的任務』。」現在雙方將等到「不可能的任務7」全部完成後再來決定上片的方式，湯姆克魯斯和導演克里斯多夫麥奎里（Christopher McQuarrie）已經在拍攝「不可能的任務8」中。

去年曾一度傳出湯姆克魯斯因為在拍片過程與新冠肺炎確診者太接近，片子被迫停工，等大家都隔離好安全無虞再復工，結果英國「每日郵報」最新報導證實他確實如外傳的被感染了新冠肺炎，他有幾位家人在他檢測陽性之前已經確診，而克里斯多夫麥奎里也和他一樣在去年6月多感染，且病情一度嚴重到要送倫敦的醫院診治，都讓「不可能的任務7」添了更多波折。

湯姆克魯斯為「不可能的任務7」一度還感染新冠肺炎。（路透資料照片）
湯姆克魯斯為「不可能的任務7」一度還感染新冠肺炎。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 新冠肺炎 疫情

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