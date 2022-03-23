「黑寡婦」妻管嚴？ 思嘉莉約翰森老公在家無足輕重

思嘉莉約翰森被傳對丈夫柯林約斯特一點也不尊重，完全不管他的意見。（路透資料照片）

娶女神進家門，真正的滋味可能不如想像中美好？在漫威 英雄片中扮演「黑寡婦」（Black Widow）的思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson），是廣大觀眾心目中的性感女神，她和老牌綜藝節目「週六夜現場」的班底之一柯林約斯特（Colin Jost）結婚並生了個兒子柯斯摩，然而根據「 Life & Style」報導，柯林在家裡完全沒有地位，大小事都是思嘉莉做主，讓他成為好萊塢 「妻管嚴」最慘的代表之一。

「 Life & Style」稱思嘉莉習慣掌控一切，柯林完全沒辦法有自己的聲音，甚至還常會被她打槍，譬如決定上哪家餐廳，只要彼此的意見相反，絕對是遵從思嘉莉的選擇，連兒子的名字（Cosmo原意為「宇宙」），都是她自己的想法，沒有先徵詢過柯林的意見。雖然柯林已經是「週六夜現場」一群班底中算是知名度不錯，也曾經在「湯姆貓與傑利鼠」（Tom and Jerry）等片演出，相較於曾是年度最賺錢女星的思嘉莉，柯林在家中簡直無足輕重，處境頗讓人同情。

不過專門打臉八卦 的網站也反駁，關於寶貝兒子的命名由來，思嘉莉或柯林都沒有公開說過，外人如何得知到底是誰的意思？因此報導也就不用特別認真看待。