我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

「黑寡婦」妻管嚴？ 思嘉莉約翰森老公在家無足輕重

記者蘇詠智／綜合報導
思嘉莉約翰森被傳對丈夫柯林約斯特一點也不尊重，完全不管他的意見。（路透資料照片）
思嘉莉約翰森被傳對丈夫柯林約斯特一點也不尊重，完全不管他的意見。（路透資料照片）

娶女神進家門，真正的滋味可能不如想像中美好？在漫威英雄片中扮演「黑寡婦」（Black Widow）的思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson），是廣大觀眾心目中的性感女神，她和老牌綜藝節目「週六夜現場」的班底之一柯林約斯特（Colin Jost）結婚並生了個兒子柯斯摩，然而根據「 Life & Style」報導，柯林在家裡完全沒有地位，大小事都是思嘉莉做主，讓他成為好萊塢「妻管嚴」最慘的代表之一。

「 Life & Style」稱思嘉莉習慣掌控一切，柯林完全沒辦法有自己的聲音，甚至還常會被她打槍，譬如決定上哪家餐廳，只要彼此的意見相反，絕對是遵從思嘉莉的選擇，連兒子的名字（Cosmo原意為「宇宙」），都是她自己的想法，沒有先徵詢過柯林的意見。雖然柯林已經是「週六夜現場」一群班底中算是知名度不錯，也曾經在「湯姆貓與傑利鼠」（Tom and Jerry）等片演出，相較於曾是年度最賺錢女星的思嘉莉，柯林在家中簡直無足輕重，處境頗讓人同情。

不過專門打臉八卦的網站也反駁，關於寶貝兒子的命名由來，思嘉莉或柯林都沒有公開說過，外人如何得知到底是誰的意思？因此報導也就不用特別認真看待。

八卦 好萊塢 漫威

上一則

馬思純嫁渣男遭家暴毒打、忍受外遇 「不敢拆穿他..」

下一則

周星馳為東航空難祈福 女星經紀人沒搭上機卻被嗆蹭熱度

延伸閱讀

娶女神不如想像幸福？「黑寡婦」老公驚曝在家毫無地位

娶女神不如想像幸福？「黑寡婦」老公驚曝在家毫無地位
美貌女神還是落魄大媽？范冰冰洩40歲真面目

美貌女神還是落魄大媽？范冰冰洩40歲真面目
女神像極「落魄大媽」范冰冰披頭散髮拍韓劇

女神像極「落魄大媽」范冰冰披頭散髮拍韓劇
力壓邱淑貞、關之琳 鍾楚紅登港80、90年代女神寶座

力壓邱淑貞、關之琳 鍾楚紅登港80、90年代女神寶座

熱門新聞

郭富城越老越有型。（取材自微博）

香港十大男神：郭富城第5、梁朝偉第2 第1是經典

2022-03-16 02:27
余安安在「家族榮耀」中飾演悲情的角色。（視頻截圖）

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

2022-03-16 08:07
鄭欣宜減肥成功，日前低調放閃新戀情。（取材自Instagram）

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

2022-03-17 07:17
方媛在抖音曬出初中舊照。（取材自微博）

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

2022-03-16 08:57
楊冪。(取材自微博)

楊冪「夾娃娃」生圖網路瘋傳 鉛筆腿太撩人

2022-03-18 00:17
年僅25歲的西藏歌手才旺羅布，傳出他2月25日在西藏布達拉宮前喊完口號後，便自焚身亡。（取材自微博）

25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁

2022-03-19 08:57

超人氣

更多 >
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕
21日起這些國際航班不再降落上海

21日起這些國際航班不再降落上海
東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速