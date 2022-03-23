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「西城故事」票房失利 史蒂芬史匹柏不再執導歌舞片

記者蘇詠智／綜合報導
史蒂芬史匹柏表明以後不會再執導歌舞電影。（路透資料照片）
史蒂芬史匹柏表明以後不會再執導歌舞電影。（路透資料照片）

億萬巨導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）堪稱影史上最會拍攝賣座鉅片的大導演，但就算是他也無法避免踢到大鐵板。他首部執導的歌舞電影「西城故事」（West Side Story），成本1億美元，美國票房到目前為止僅3800萬美元，全球賣座7400萬美元，注定不可能靠戲院收入回本，儘管在本屆奧斯卡金像獎入圍最佳影片、導演等七項獎，仍落入「叫好不叫座」的局面。

「西城故事」受到歐美影評讚譽，票房卻踢到大鐵板。（取材自IMDb）
「西城故事」受到歐美影評讚譽，票房卻踢到大鐵板。（取材自IMDb）

日前史匹柏出席美國製片工會獎相關活動，親口表示不會再執導歌舞片了，雖然他曾經拍攝、奧斯卡11項獎的「紫色姊妹花」（The Color Purple）將要重拍成歌舞片的版本，他也會參與製片，卻不會擔任導演。

據悉，「西城故事」的美國檔期正好跟「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）只差一周，因此在「蜘蛛人：無家日」狂風掃落葉的票房吸金魅力之下被一路壓著打，票房徹底被輾壓，也讓史匹柏期盼很久才一圓執導音樂電影的夢，得到讓他不甚開心的結果。

不過，史蒂芬史匹柏曾表示，本片達成了自己的目標，因為他希望「羅密歐與茱麗葉」的故事能夠繼續流傳30年。

「西城故事」由百老匯經典名句改編，60年前的舊版電影不僅超熱賣，還獲奧斯卡10項大獎，史匹柏的新版電影注入不少新的時代氣息，更適合現今觀眾的口味。

電影 導演 奧斯卡

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