「白雪公主」要不到入場券 進不了奧斯卡殿堂
第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將在27日舉行，典禮入場券也早就開始派發，但最讓人訝異的是入圍本屆最佳影片、導演等7項大獎的「西城故事」（West Side Story），女主角瑞秋賽格勒（Rachel Zegler）竟然到現在都還爭取不到入場券，只能在家看電視轉播，該片她的戲分最重，依舊難以進入奧斯卡典禮的殿堂，外界大為不解，她自己也表示「非常失望」。
今年的奧斯卡典禮回到杜比劇院舉辦，主辦單位的原則是所有入圍者都可以拿到兩張票，自己之外還可邀請一位陪客，各大影片公司手上也有一堆，讓他們自行決定如何分配，以瑞秋的情況而言，她主演的影片是今年入圍最多獎項的強片之一，理所當然該有受邀觀禮的資格，卻意外到現在還沒拿到票。
有網友在社群網站上看她分享之前出席英國影藝學院電影獎時的禮服，表示期待她的奧斯卡造型，她才透露自己因未受邀、當晚只能在家穿著男友的法蘭絨襯衫和睡褲於電視機前支持「西城故事」和一起辛苦拍片的夥伴們。她無奈嘆道：「我試了各種方法，但還是沒辦法，只能希望最後一刻奇蹟出現，我可以親自在現場支持我們的影片，感謝所有因而震驚或憤怒的人，我也很失望，可是這也OK，還是很為我們的片子驕傲。」
瑞秋的演藝行情在「西城故事」後飆升，獲選為迪士尼真人版「白雪公主」（Snow White）主角，歐美媒體認為奧斯卡主辦單位有可能火速補發邀請給她，但離典禮舉行只剩一周，真的很難不引起議論。
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