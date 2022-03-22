蜜拉庫尼斯募款破3500萬元 澤倫斯基視訊親自道謝

蜜拉庫尼斯（左）與艾希頓庫奇為烏克蘭難民發起群眾募資，募得3500萬美元善款。（路透資料照片）

俄國與烏克蘭 的戰爭還在持續進行中，因為戰火被迫流亡的烏克蘭人已達320萬，不少明星與名流都藉由自身的號召力發起募款捐助活動，自己就是在烏克蘭出生、幼年時移民美國的蜜拉庫尼斯（Mila Kunis），見到故鄉陷入戰禍，與丈夫艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）聯合發起群眾募款，表示希望能夠募得3000萬美元，他們自己也會捐出300萬美元來幫助烏克蘭難民，才兩周已獲得踴躍響應，目前不僅早就超過這個目標、達3500萬美元，也將善款交由flexport、Airbnb去安排處理，烏克蘭總統澤倫斯基 親自和他們視訊對話，也在社群網站 上發文感謝他們襄助，稱他們啟發了整個世界。

包括萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）與布蕾克萊佛利（Blake Lively）、史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）與凱蒂卡普蕭(Kate Capshaw)等演藝圈高知名度夫妻，都捐款幫助烏克蘭的民眾，不過艾希頓庫奇與蜜拉庫尼斯的手筆最大、募得的善款也最高，讓澤倫斯基非常感動，直呼他們誠心地相信烏克蘭，對他們的勝利和未來有信心。澤倫斯基表示，正努力讓全世界成為烏克蘭的朋友。