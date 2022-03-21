企鵝身上綁炸彈 舊版「蝙蝠俠」嚇壞兒童 家長大怒

丹尼狄維托的企鵝猙獰、嚇人。(取材自IMDb)

最新「蝙蝠俠」(The Batman)電影 全美票房達到3億美元、全球總票房將破6億美元，再起炒熱這位漫畫英雄。其實距今30年前，「蝙蝠俠大顯神威」（Batman Returns）正式上映前也曾廣受各界期待，由於上一集是全美年度票房冠軍，這部續集還未推出前已被看好將是賣座冠軍巨片，不料影片推出後卻得到意想不到的結果。

不同於首集只主打小丑一個反派，「蝙蝠俠大顯神威」改由同樣經典的貓女和企鵝上場。諧星形象鮮明的丹尼狄維托(Danny DeVito)，企鵝扮相詭異、恐怖，而貓女蜜雪兒 菲佛(Michelle Pfeiffer)當年在影壇聲勢更勝一籌，觀眾對她的造型期待度更是破表，麥當勞也談好合作。

蜜雪兒菲佛的貓女扮相大獲好評(取材自IMDb)

不料導演提姆波頓 （Tim Burton）竟然把片子拍成看似童趣、其實每個主角心裡都有病的暗黑驚悚風格，甚至出現一群企鵝身上綁炸彈、讓牠們對著高譚市發動攻擊的驚人場面，動物園最討喜的動物成了致命的威脅，帶著小朋友進戲院的父母大為憤怒，傳出不佳口碑。

被視為票房衝刺關鍵的蜜雪兒菲佛版貓女，固然性感豔麗大獲肯定，只是最後寧可對仇人獻上高壓電之吻，不惜同歸於盡也不願放棄報復、跟蝙蝠俠回去過幸福快樂的生活，讓蝙蝠俠在闔家團圓的耶誕節落得孤單寂寞收場，期待被娛樂的大批觀眾心情被搞得更糟，麥當勞也怒得取消合作。

最新「蝙蝠俠」人物塑造又有不同風格(取材自IMDb)

儘管「蝙蝠俠大顯神威」仍然穩坐當年全美暑期票房冠軍，打敗「致命武器3」(Lethal Weapon 3)、「異形第3集」(Alien 3)等大片，電影公司下一集就換掉提姆波頓，轉向歡樂、繽紛的風格，直到「蝙蝠俠4：急凍人」(Batman & Robin)歡樂過頭變成俗爛，又一次造成此系列大危機，再過了快10年才由克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)成功救援。

最新版「蝙蝠俠」除了對貓女、企鵝又有新的塑造外，一開始就不避諱走黑暗風格，觀眾不至於再感到被騙，算是記取30年前的教訓。