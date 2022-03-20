班艾佛列克、珍妮佛洛佩茲5000萬新愛巢 17衛浴10臥室

班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲傳要在比佛利山莊的豪宅內同居。（路透資料照片）

班艾佛列克 （Ben Affleck）與前女友、「龐德女郎」安娜迪阿瑪斯（Ana de Armas）的定情作「深水」（Deep Water），才剛在影音平台直接上架，得到影評人不甚突出的評價，片中安娜露兩點讓他在身上塗抹乳液，彼此的對手戲激情程度似乎不如預期熱烈，也難怪他和現任女友珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）的感情尚未有變化，還被傳計畫在一棟5000萬美元的比佛利山莊豪宅同居，整個佔地約562坪的面積，總共有17間衛浴和10間臥室，方便他們可以把各自的家人都帶進來住、共組一個新的大家庭。

這棟豪宅據稱就將是班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲的新家。（截圖自TMZ）

根據歐美媒體報導，班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲這棟新的豪宅別墅，除了寬廣的生活空間與設施外，還包含家庭劇院、健身 房、無邊際泳池，以及優美的高爾夫球場風光，還能遠眺洛城市中心的景致。珍妮佛與班繼多年前相戀分手後再續前緣，一直朝向攜手共度下半生的方向發展，生活習慣當然要先磨合。

安娜迪阿瑪斯和班艾佛列克合演的「深水」終於推出，評價欠佳。（取材自IMDb）

詭異的是，班艾佛列克似乎逃不過「假戲真作魔咒」，一但他與女星拍片擦出愛的火花，片子本身必然不叫好，導致票房踢鐵板，只是淒慘程度的差別而已。他與珍妮佛聯合主演的「絕配殺手」（Gigli）是影史上著名的大失敗、成本7500萬美元票房只有1/10不到，「深水」是連戲院上映都免了，他和前妻珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）結下情緣的「夜魔俠」（Daredevil）賣座也不如預期，口碑亦失利。