「蜘蛛人」辛蒂亞 被指整過鼻子 並非自然美

目前當紅搶手的辛蒂亞，被八卦雜誌斷定有在鼻子上動手腳。（路透資料照片）

迪士尼頻道偶像出身的年輕當紅女星辛蒂亞（Zendaya），近年在好萊塢影視圈聲勢銳不可擋，不但主演HBO的大尺度影集「高校十八禁」（Euphoria）開出收視大紅盤又登上艾美獎 視后寶座，去年她參與演出的「沙丘」（Dune）、「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）先後在美締造賣座佳績，讓她又變得更搶手，接新片據稱已可賺進千萬美元片酬。然而，八卦 雜誌卻爆料，才25歲的她，其實動了整形手術 ，臉上至少有個部位經過人工進化，並非天生就美。

幾年前、還是少女偶像的辛蒂亞，鼻子和現在可有不同？（路透資料照片）

「In Touch」雜誌找專業醫美手術醫師來分析辛蒂亞的臉，認為她五官中最明顯有動過手腳的地方在鼻子，她透過微幅的鼻整形，才不會看來像完全變了個人。她的鼻部軟骨有削過，令她的鼻尖較為細緻，她的鼻梁和鼻尖軟骨也變得更小巧有型。手術後的效果就是讓她有看來自然但輪廓更清晰的鼻子，寬度也變得較小。

專門打臉八卦的網站打槍，認為大家當然可以透過照片比對去得到一些結論，但她真的「做」了沒，還是只有她自己才會知道，既然她沒有公開表明有整或沒整，外界也不用太把注意焦點放在這上面。