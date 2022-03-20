法國影史第一美男 亞蘭德倫不堪病痛所苦打算安樂死

「陽光普照」中英俊邪氣的亞蘭德倫，征服全球廣大觀眾。(取材自IMDb)

曾主演「洛可兄弟」（Rocco and His Brothers）、「陽光普照」（Purple Noon）等經典名片而以英俊過人的外表征服觀眾的法國不朽巨星亞蘭德倫（Alain Delon），表示將在不遠的未來選擇安樂死，並已經得到子女們的同意。

今年86歲的亞蘭德倫，身體健康理所當然的大不如前，不想再為病痛所苦，近十年他來數度進醫院動手術 ，包括心臟、背部等都出問題，也不只一次中風 ，感嘆變老的滋味真的很不好受，面容、視力、體力漸漸衰老，到最後剩腳還能走路，卻只會感受到腳踝的疼痛。他為了醫療常在瑞士的醫院內靜養，剛好瑞士就是能夠合法安樂死的地方。

亞蘭德倫在坎城影展接受表揚，雖引起爭議，卻場面盛大。（路透資料照片）

亞蘭德倫的成長階段充滿風風雨雨，造成他很容易發脾氣，也曾對女性動粗，不過在銀幕上，他是最英俊瀟灑的大情人，不管是在文藝片中迷惑女性芳心，或是在黑幫動作片裡穿上長風衣、開槍的肅殺眼神，讓觀眾不分男女都拜倒在他的魅力之下，多年來在法國是最當紅的小生之一，一度讓「亂世佳人」（Gone with the Wind）製片大衛賽茨尼克（David O. Selznick）想找他簽約進軍好萊塢。

「花月斷腸時」的亞蘭德倫，迷倒無數女影迷。(取材自IMDb)

然而亞蘭德倫在法國太紅，對於學英文打進美國的意願不高，偶爾拍了幾部美國片，都不是叫好或叫座的佳作，因此在美國知名度遠不如全球以外的地區，但她在亞洲包括台灣、日本、香港等地，幾乎是最知名的法國影星代表，曾經受邀到台灣頒發金馬獎，當時擔任主持人的蕭芳芳，在介紹他出場時，忍不住稱讚他「漂亮」，臉上露出明顯的嬌羞，他就是男性美的代名詞。

亞蘭德倫在警匪片中的演出也極具代表性。(取材自IMDb)

帥氣的外表雖是亞蘭德倫在影壇走紅的最大武器，卻也使他的演技到年過40才受到注意，終於拿下法國影壇最高榮譽凱撒獎影帝；坎城影展 在2019年頒發榮譽金棕櫚講給他、表揚他在演藝事業的成就，引來許多女性團體的抗議，認為不該鼓勵會對女性動粗的男人，可是他在影史上的卻又是有目共睹，這也是他近年來難得一回的公開亮相。

根據法國媒體報導，亞蘭德倫子女已經接受也支持父親對於死亡可以由自己掌控、選擇的想法，他要求長子安東尼德倫（Anthony Delon）到時候陪他前往安樂死的機構，安東尼強調自己並不想要「處決」父親，亞蘭的前妻娜妲麗德倫（Nathalie Delon）、舊愛蜜麗葉達克（Mireille Darc）、在法國影壇與他並稱兩大天王的楊波貝蒙（Jean-Paul Belmondo），都在近年相繼離世，他也更感到寂寞冷清。