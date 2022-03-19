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再演「哈利波特」？ 丹尼爾雷德克里夫：目前沒興趣

記者蘇詠智／綜合報導
丹尼爾雷德克里夫現階段不想再回去扮演「哈利波特」。（美聯社資料照片）
丹尼爾雷德克里夫現階段不想再回去扮演「哈利波特」。（美聯社資料照片）

對於全球廣大的「哈利波特」影迷而言，丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）仍是他的銀幕形象代表，然而他卻沒有想急著回歸該系列，雖然原著作者JK羅琳所寫的舞台劇「哈利波特與被詛咒的孩子」各方期待改編為電影，要是在近年內真的落實，似乎除了丹尼爾之外，也沒有更被大家認同的演員能扮演哈利波特這個角色。不過，丹尼爾親口對「紐約時報」表示，一、二十年之內，不想再演哈利波特了。

丹尼爾雷德克里夫（中）揮別「哈利波特」快滿11年。圖／摘自imdb
丹尼爾雷德克里夫（中）揮別「哈利波特」快滿11年。圖／摘自imdb

丹尼爾趁著為新片「失落謎城」（The Lost City）宣傳時，公開講出對於再演哈利波特的想法：「我好像到了一個階段、覺得自己揮別哈利波特也過得OK，我很滿意現在的狀態，要是再回去，我的生活又要有很大的變化。我不會說絕對不要，但那些『星際大戰』元祖版本的演員們，大概是3、40年後才回去拍該系列新片，我現在才告別『哈利波特』影片十年吧？這不會是現階段讓我感興趣的事。」

言下之意，片商最好要有「哈利波特與被詛咒的孩子」（Harry Potter and the Cursed Child），電影版更換主角演員的心理準備，除非他們想要再等20年才拍，不然丹尼爾目前是不打算回來接演了。

哈利波特 電影 舞台劇

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