山繆傑克森憂長輩失智 寧願捨命換記憶

山繆傑克森一改在漫威電影「神盾局長」、「星際大戰」中英勇形象，在新劇扮演狼狽的失智老人。（圖：Apple TV+提供）

73歲山繆傑克森（Samuel L. Jackson）最近帶來新劇「托勒密的最後時光」（The Last Days of Ptolemy Grey），一改漫威 系列電影 「神盾局長」的英勇形象，演出外型狼狽的失智 老人托勒密，他近期受訪坦承祖父母一代的長輩曾罹患阿茲海默症，常常忘了身邊所有親人，「我無法經歷那種生活，太痛苦了」，甚至願意用生命換取記憶。

山繆傑克森回想當年，感嘆長輩們甚至變得暴躁、不快樂，曾有一名長輩每天都會重新回想起親友早已過世，立刻難過得像個小孩一樣嚎啕大哭，隔天又要經歷這種痛苦，「假設我也罹患失智症，如果有人可以將我的記憶還給我，但代價是我只剩下三天壽命，我想我會願意接受這條件，這樣可以跟所有我愛的人好好告別」。

雖然過去演出包括漫威「復仇者聯盟」（The Avengers）系列、「星際大戰」（Star Wars）系列或是「侏羅紀公園」（Jurassic Park）皆是大片，不過山繆其實一直對親情題材情有獨鍾，「我小時候是跟爺爺、奶奶一起住，跟他們一起聽收音機，聽他們講故事，捏捏我的臉說我很可愛，那是我人生無比愉快的其中一段時光」，所以當他看到「托勒密」的劇本，立刻願意主演，「這個故事講述家人之間如何互助度過難關，講述親情的愛，對我來說非常重要」。

不僅如此，山繆傑克森更是收起以往表演特色，動不動就出口飆罵髒話，「這次我飾演的托勒密非常深情，念念不忘他的老伴，背後也有很多感傷的故事，所以我從一開始就希望拍成影集，電影才短短兩小時，很難完整說完這個故事」，也提到現今社會對長者仍不太友善，希望能透過該劇，讓更多人正視老人社福、健康等議題。