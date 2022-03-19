我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏軍反擊轟炸俄軍團指揮所 傳指揮官及多名將軍陣亡

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

山繆傑克森憂長輩失智 寧願捨命換記憶

記者陳建嘉／綜合報導
山繆傑克森一改在漫威電影「神盾局長」、「星際大戰」中英勇形象，在新劇扮演狼狽的失智老人。（圖：Apple TV+提供）
山繆傑克森一改在漫威電影「神盾局長」、「星際大戰」中英勇形象，在新劇扮演狼狽的失智老人。（圖：Apple TV+提供）

73歲山繆傑克森（Samuel L. Jackson）最近帶來新劇「托勒密的最後時光」（The Last Days of Ptolemy Grey），一改漫威系列電影「神盾局長」的英勇形象，演出外型狼狽的失智老人托勒密，他近期受訪坦承祖父母一代的長輩曾罹患阿茲海默症，常常忘了身邊所有親人，「我無法經歷那種生活，太痛苦了」，甚至願意用生命換取記憶。

山繆傑克森回想當年，感嘆長輩們甚至變得暴躁、不快樂，曾有一名長輩每天都會重新回想起親友早已過世，立刻難過得像個小孩一樣嚎啕大哭，隔天又要經歷這種痛苦，「假設我也罹患失智症，如果有人可以將我的記憶還給我，但代價是我只剩下三天壽命，我想我會願意接受這條件，這樣可以跟所有我愛的人好好告別」。

雖然過去演出包括漫威「復仇者聯盟」（The Avengers）系列、「星際大戰」（Star Wars）系列或是「侏羅紀公園」（Jurassic Park）皆是大片，不過山繆其實一直對親情題材情有獨鍾，「我小時候是跟爺爺、奶奶一起住，跟他們一起聽收音機，聽他們講故事，捏捏我的臉說我很可愛，那是我人生無比愉快的其中一段時光」，所以當他看到「托勒密」的劇本，立刻願意主演，「這個故事講述家人之間如何互助度過難關，講述親情的愛，對我來說非常重要」。

不僅如此，山繆傑克森更是收起以往表演特色，動不動就出口飆罵髒話，「這次我飾演的托勒密非常深情，念念不忘他的老伴，背後也有很多感傷的故事，所以我從一開始就希望拍成影集，電影才短短兩小時，很難完整說完這個故事」，也提到現今社會對長者仍不太友善，希望能透過該劇，讓更多人正視老人社福、健康等議題。

失智 電影 漫威

上一則

香港疫情未放緩 譚俊彥餐廳裁員

下一則

任達華無懼年齡 最愛「有故事的皺紋」

延伸閱讀

山謬傑克森新劇扮失智老人 「寧剩3天壽命換回憶」

山謬傑克森新劇扮失智老人 「寧剩3天壽命換回憶」
染疫重症長者易失智 台第3劑進度慢 醫師籲完整接種

染疫重症長者易失智 台第3劑進度慢 醫師籲完整接種
回歸漫威 「死侍3」風格轉向溫馨不再兒童不宜？

回歸漫威 「死侍3」風格轉向溫馨不再兒童不宜？
謊稱遭仇恨犯罪 非裔演員判刑150天 擔心坐牢被殺

謊稱遭仇恨犯罪 非裔演員判刑150天 擔心坐牢被殺

熱門新聞

郭富城越老越有型。（取材自微博）

香港十大男神：郭富城第5、梁朝偉第2 第1是經典

2022-03-16 02:27
鄭欣宜減肥成功，日前低調放閃新戀情。（取材自Instagram）

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

2022-03-17 07:17
大S（左）與具俊曄相鄰而坐顯得有些嬌羞。（截圖自Youtube）

24年前大S「南韓約會具俊曄」畫面曝光 粉紅泡泡冒不停　

2022-03-10 01:25
余安安在「家族榮耀」中飾演悲情的角色。（視頻截圖）

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

2022-03-16 08:07
方媛在抖音曬出初中舊照。（取材自微博）

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

2022-03-16 08:57
Cammi現在長相。(取材自Instagram)

16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」

2022-03-12 03:00

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死
最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升