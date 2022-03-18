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第二代蜘蛛人安德魯加菲奪超級獎 梁朝偉也不敵

記者蘇詠智／綜合報導
「魷魚遊戲」獲最佳動作影集獎，李政宰（中）、鄭好娟（右）也分獲最佳動作影集男女演員獎。(取材自IMDb)
「魷魚遊戲」獲最佳動作影集獎，李政宰（中）、鄭好娟（右）也分獲最佳動作影集男女演員獎。(取材自IMDb)

由於影評人協會大獎通常都不太會有科幻、動作或超級英雄等類型電影獲獎，去年起美加廣電影評人協會特地另外增設「評論家選擇超級獎」，專門表揚這類型的出色電影和影人，今年的得獎名單由「蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)和「魷魚遊戲」(Squid Game)、「汪達幻視」(WandaVision)分別成為電影與電視類的大贏家。

「蜘蛛人：無家日」不但獲得最佳超級英雄電影大獎，在最佳超級英雄電影男演員的部分，第二代電影蜘蛛人安德魯加菲(Andrew Garfield)擠下現任的湯姆霍蘭德(Tom Holland)獲獎，他所主演的「蜘蛛人：驚奇再起」(The Amazing Spider-Man)系列無論票房或口碑向來不如其他兩代，這一回他終於有機會扭轉各方的既定印象，揚眉吐氣。

金馬影帝梁朝偉，此次也以「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)入圍最佳超級英雄電影男演員和最佳反派兩獎，可惜敗北。丹尼爾克雷格(Daniel Craig)則以「007 生死交戰」(No Time to Die)得到最佳動作電影男演員。

電視類部分，「魷魚遊戲」得到最佳動作影集、最佳動作影集男演員（李政宰）、最佳動作影集女演員（鄭好娟）等三獎，漫威的「汪達幻視」得到最佳超級英雄影集、最佳超級英雄影集女演員、最佳反派，同樣拿下三獎。「洛基」(Loki)的湯姆希德斯頓(Tom Hiddleston)獲得最佳超級英雄影集男演員獎。

安德魯加菲主演的「蜘蛛人：無家日」稱霸美加廣電影評人協會「評論家選擇超級獎」。(...
安德魯加菲主演的「蜘蛛人：無家日」稱霸美加廣電影評人協會「評論家選擇超級獎」。(取材自IMDb)

電影 蜘蛛人 魷魚遊戲

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