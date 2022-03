第二代蜘蛛人安德魯加菲奪超級獎 梁朝偉也不敵

「魷魚遊戲」獲最佳動作影集獎,李政宰(中)、鄭好娟(右)也分獲最佳動作影集男女演員獎。(取材自IMDb)

由於影評人協會大獎通常都不太會有科幻、動作或超級英雄等類型電影 獲獎,去年起美加廣電影評人協會特地另外增設「評論家選擇超級獎」,專門表揚這類型的出色電影和影人,今年的得獎名單由「蜘蛛人 :無家日」(Spider-Man: No Way Home)和「魷魚遊戲 」(Squid Game)、「汪達幻視」(WandaVision)分別成為電影與電視類的大贏家。

「蜘蛛人:無家日」不但獲得最佳超級英雄電影大獎,在最佳超級英雄電影男演員的部分,第二代電影蜘蛛人安德魯加菲(Andrew Garfield)擠下現任的湯姆霍蘭德(Tom Holland)獲獎,他所主演的「蜘蛛人:驚奇再起」(The Amazing Spider-Man)系列無論票房或口碑向來不如其他兩代,這一回他終於有機會扭轉各方的既定印象,揚眉吐氣。

金馬影帝梁朝偉,此次也以「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)入圍最佳超級英雄電影男演員和最佳反派兩獎,可惜敗北。丹尼爾克雷格(Daniel Craig)則以「007 生死交戰」(No Time to Die)得到最佳動作電影男演員。

電視類部分,「魷魚遊戲」得到最佳動作影集、最佳動作影集男演員(李政宰)、最佳動作影集女演員(鄭好娟)等三獎,漫威的「汪達幻視」得到最佳超級英雄影集、最佳超級英雄影集女演員、最佳反派,同樣拿下三獎。「洛基」(Loki)的湯姆希德斯頓(Tom Hiddleston)獲得最佳超級英雄影集男演員獎。