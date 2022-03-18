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梁朝偉也不敵蜘蛛人 安德魯加菲奪最佳超英電影男演員

記者蘇詠智／綜合報導
安德魯加菲在「蜘蛛人：無家日」中演出比另外兩代蜘蛛人搶眼。（取材自IMDb)
安德魯加菲在「蜘蛛人：無家日」中演出比另外兩代蜘蛛人搶眼。（取材自IMDb)

由於影評人協會大獎通常都不太會有科幻、動作或超級英雄等類型電影獲獎，去年起美加廣電影評人協會特地另外增設「評論家選擇超級獎」，專門表揚這類型的出色電影和影人，今年的得獎名單由「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）和「魷魚遊戲」、「汪達幻視」(WandaVision)分別成為電影與電視類的大贏家，「蜘蛛人：無家日」不但獲得最佳超級英雄電影大獎，在最佳超級英雄電影男演員的部分，第2代電影蜘蛛人安德魯加菲(Andrew Garfield)擠下現任的湯姆霍蘭德（Tom Holland）獲獎，他所主演的「蜘蛛人：驚奇再起」（The Amazing Spider-Man）系列無論票房或口碑向來不如其他兩代，這一回他終於有機會扭轉各方的既定印象，揚眉吐氣。

「汪達幻視」獲最佳超級英雄影集等3大獎。（取材自IMDb)
「汪達幻視」獲最佳超級英雄影集等3大獎。（取材自IMDb)

金馬獎上獲獎最多的影帝梁朝偉，此次也以「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)入圍最佳超級英雄電影男演員和最佳反派兩獎，前者輸給安德魯加菲，後者則輸給「蜘蛛人：無家日」扮演綠惡魔的威廉達佛(Willem Dafoe)。

丹尼爾克雷格(Daniel Craig)則以告別詹姆斯龐德系列的「007 生死交戰」(No Time to Die)得到最佳動作電影男演員。科幻小說名著改編的「沙丘」（Dune）拿下最佳科幻電影獎，片中扮演潔西卡夫人的蕾貝卡佛格森(Rebecca Ferguson)獲得最佳科幻電影女演員獎。

電視類部分，「魷魚遊戲」得到最佳動作影集、最佳動作影集男演員（李政宰）、最佳動作影集女演員（鄭好娟）等3獎，漫威的「汪達幻視」得到最佳超級英雄影集、最佳超級英雄影集女演員（伊莉莎白歐森）、最佳反派（凱薩琳哈恩），同樣拿下3獎。「洛基」的湯姆希德斯頓獲得最佳超級英雄影集男演員獎。

「魷魚遊戲」獲最佳動作影集獎，李政宰（中）、鄭好娟（右）也分獲最佳動作影集男女演...
「魷魚遊戲」獲最佳動作影集獎，李政宰（中）、鄭好娟（右）也分獲最佳動作影集男女演員獎。（取材自IMDb)

電影 蜘蛛人 魷魚遊戲

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