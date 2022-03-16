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曾控威廉赫特施暴 瑪莉麥特琳聞他死訊：他獨一無二

記者蘇詠智／綜合報導
瑪莉麥特琳因「悲憐上帝的女兒」成為奧斯卡影后。（取材自IMDb）
瑪莉麥特琳因「悲憐上帝的女兒」成為奧斯卡影后。（取材自IMDb）

1980年代曾紅極一時的奧斯卡影帝威廉赫特（William Hurt），近日在波特蘭家中去世，享年71歲。他過往的幾段感情中，最為人熟知的一段是與「悲憐上帝的女兒」（Children of a Lesser God）聽障奧斯卡影后瑪莉麥特琳（Marlee Matlin）假戲真做、交往兩年，但相處時常有磨擦，瑪莉後來曾經出書提到這段昔日的戀情，稱威廉赫特曾經不斷在肢體、情感與性愛上對她施暴，還曾在大半夜4點多喝得醉醺醺回來，強行和她歡好，不管她驚嚇到哭、哀求他不要。

威廉赫特在主演「悲憐上帝的女兒」時已是奧斯卡影帝。（取材自IMDb）
威廉赫特在主演「悲憐上帝的女兒」時已是奧斯卡影帝。（取材自IMDb）

當年書中的描述曾引起各方震驚，畢竟威廉赫特與瑪莉麥特琳都是小金人得主，外界向來以為是「才子佳人」的組合，哪知道有那麼不堪的過程，威廉赫特之後發出的聲明中並未否認，卻也表示他們都曾向彼此道歉，並且花了一番工夫各自療癒生命中的傷痛。

瑪莉麥特琳（左）與威廉赫特合演「悲憐上帝的女兒」假戲真做，交往了兩年。（取材自I...
瑪莉麥特琳（左）與威廉赫特合演「悲憐上帝的女兒」假戲真做，交往了兩年。（取材自IMDb）

而當事過境遷許久，威廉赫特的死訊傳出，瑪莉麥特琳剛好因為主演了今年在獎項上頗出風頭的佳片「樂動心旋律」（CODA），和劇組人員及其他主演一起出席美加廣電影評人協會的頒獎典禮，在紅毯上才被問到對於舊愛去世的想法。她先是愣了一下、聳聳肩，接著用手語比道：「你是第一個問我關於他的事的人。」隨後表示：「我們失去了一位很好的演員，和他合演『悲憐上帝的女兒』是我永遠會銘記在心的回憶，他在演戲上教了我很多，他是獨一無二的。」昔日恩怨，彷彿已隨故人離世而消散。

威廉 奧斯卡 波特

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