「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫合體女友 被嘲沒長大

丹尼爾雷德克里夫（右）難得與女友艾琳達克合體出席公開活動。（Getty Images）

因演出「哈利波特 」（Harry Potter）系列電影 而廣為人知的英國 男星丹尼爾雷德克里（Daniel Radcliff）夫，雖然已經32歲，看起來仍與年少時沒太大差別。

他最近和交往七、八年的女友艾琳達克（Erin Darke）一起出席新作「失落謎城」（The Lost City）的紐約特映，是兩人難得公開合體，結果網友卻稱：「如果把小丹尼的鬍子刮掉，讓他戴上眼鏡、穿上短褲，就可以再回去扮演哈利了耶，雖然J. K.羅琳應該不會願意再讓他回來，也有很公平正確的理由。」

蜜莉芭比布朗（右）與傑克邦喬飛首度一同現身頒獎典禮。（路透資料照片）

無獨有偶，日前舉行的英國影藝學院電影大獎頒獎典禮上，以主演「怪奇物語」（Stranger Things）和「哥吉拉大戰金剛」（Godzilla vs. Kong）等片走紅的青春女星蜜莉芭比布朗（Millie Bobby Brown），也和男友傑克邦喬飛（Jake Bongiovi）首度一起在星光大道紅地毯現身。和丹尼爾雷德克里夫攜女友曬恩愛完全不同的是，18歲的蜜莉反被嫌裝扮與模樣太老氣，完全沒有昔日獨具的靈氣，網友直呼：「那個美少女去哪兒了？」