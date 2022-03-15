卡卡爆胸走紅毯吸睛 艾瑪華森胸前開深V被嫌老

女神卡卡這款造型尺度過大，頗為驚人。(路透)

英美兩地難得出現大型頒獎典禮撞日的情況，除了嘉賓陣容是各方比較的焦點，影人的服裝造型更是眾所矚目的話題。英國 影藝學院電影 獎頒獎典禮主辦單位要求大家在服裝上別太過火、予以戰火下的烏克蘭 民眾尊重，反被嫌一片黑壓壓，太過無趣。

今年的英國影藝學院電影獎典禮，在獨特的著裝規定下，能變花樣的空間不多。向來力挺烏克蘭的「奇異博士」（Doctor Strange）班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch），黑色西服的衣領上，不忘別上象徵烏克蘭國旗的藍黃色配飾，再次表明立場。向來是紅毯資優生的艾瑪華森（Emma Watson），儘管胸前開深V，算是「誠意十足」，卻因煙燻妝髮效果不佳，遭取笑：「怎麼老這麼多？」

艾瑪華森的造型被批老氣、不夠出色。(路透)

以「007 生死交戰」（No Time to Die）獲得崛起新星大獎的黑人女007拉莎娜林區（Lashana Lynch），身上的黑色禮服被評「黯淡無光」，同樣被消遣的還有名模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell），顯然大家太聽話都被拖累。

反而美加廣電影評人協會頒獎典禮上，席琳娜（Selena Gomez）的紅色禮服既喜氣又優雅，凸顯她身材的特點，備受好評。以「史賓賽」（Spencer）入圍影后的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）一襲香檳金禮服亦美不勝收，成為紅毯最美候選人之一。女神卡卡（Lady Gaga）的服裝則維持「衣不驚人死不休」的風格，胸部幾乎快露出三分之二，吸睛有餘卻難獲讚譽。