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不是李奧納多 凱特溫絲蕾老公最怕她和裘德洛假戲真做

記者蘇詠智／綜合報導
李奧納多狄卡皮歐（左）與凱特溫絲蕾是演藝界出了名的異性知己。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐（左）與凱特溫絲蕾是演藝界出了名的異性知己。（路透資料照片）

史詩愛情悲劇鉅片「鐵達尼號」（Titanic）曾在全球各地賣破票房紀錄，也讓李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）扮演的傑克和凱特溫絲蕾（Kate Winslet）飾演的蘿絲成為經典銀幕情侶，兩人私下也維持不錯交情，不但又再合演「真愛旅程」（Revolutionary Road），一度還被傳多年友情萌發出愛情，雖然事後證明是誤傳，他們的交情還是沒被破壞。

裘德洛雖然沒有年輕時頭髮濃密，依然對女性很具吸引力。（路透資料照片）
裘德洛雖然沒有年輕時頭髮濃密，依然對女性很具吸引力。（路透資料照片）

然而凱特溫絲蕾與別的男星之間，就未必能保持這種適當的美好距離？另一位也是她老搭檔、還跟她一樣來自英國的超級帥哥裘德洛（Jude Law），雖然目前額頭光滑的問題愈來愈嚴重，在凱特眼裡仍是全英國最性感的男星之一，兩人即將繼「戀愛沒有假期」（The Holiday）與「全境擴散」（Contagion）後再度合演新片，讓凱特溫絲蕾的丈夫愛德華史密斯（Edward Smith）超沒安全感。

根據「New Idea」雜誌，愛德華之前就因為疫情期間和凱特常要一起居家防疫，造成衝突比以往更多，就如不少夫妻，雪上加霜的是，在兩人感情的低潮，凱特還要與魅力四射的裘德合演，令愛德華更擔心與凱特的婚姻恐會生變。

凱特之前在「戀愛沒有假期」演裘德的妹妹、對手戲很少，「全境擴散」彼此則是不一樣的故事線，但在新片之中，兩人會有不少感情對手戲，假戲真做的危險性大增，無怪乎愛德華現在是裘德如心腹大患，十分在意。

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