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回歸漫威 「死侍3」風格轉向溫馨不再兒童不宜？

記者蘇詠智／綜合報導
萊恩雷諾斯（左）將和薛恩李維第3度攜手，合作「死侍3」。（路透資料照片）
萊恩雷諾斯（左）將和薛恩李維第3度攜手，合作「死侍3」。（路透資料照片）

「惡棍英雄：死侍」（Deadpool）回歸漫威娘家、一起成為迪士尼大家庭的一分子，不能再像以前一樣血漿到處噴、髒話隨便罵？

根據「好萊塢報導」，「死侍3」（Deadpool 3）導演人選相中與萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）合作過「脫稿玩家」（Free Guy）、「超時空亞當計畫」（The Adam Project）的薛恩李維（Shawn Levy），薛恩過去著名的代表作都是溫馨或家庭影片，「死侍」過去最招牌的暴力血腥與飆髒話，是否還能在第三集中保留下來？各方都在等著瞧。

自從漫威超級英雄片發展成為一個彼此互相串聯的影視宇宙，外界就在擔心風格明顯偏向少年及兒童不宜的「死侍」要如何融入？甚至懷疑漫威可能不太會去再碰這個人物，但兩集影片全球累積達15億餘美元的「死侍」系列，能夠帶進的收益絕對是漫威難以捨棄，因此萊恩雷諾斯之前也一直和漫威高層研究，該如何讓該系列以保留多數原味又不至於超越尺度的方式，回歸漫威影視宇宙的大家庭，曾與他兩度合作的薛恩李維因此成了他信賴的導演人選。

目前比較合理的推測，是漫威影視宇宙版的「死侍」，有可能更接近「脫稿玩家」的風格，動作場面大致上以「美國隊長2：酷寒戰士」（Captain America: The Winter Soldier）以及「黑寡婦」（Black Widow）的暴力程度為限，不太容易再超越。

漫威 導演 迪士尼

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