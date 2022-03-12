金鋼狼原本是他 紅到休傑克曼 西恩楊陣前落馬星途黯淡

道格瑞史考特與金鋼狼一角擦身而過，此後始終沒能大紅。(取材自IMDb)

超級英雄片容易捧紅主角、讓演員們身價飛漲，卻也有運氣欠佳的藝人，本來已經被敲定主演超級英雄片，竟意外落空，事業就此陷入瓶頸，再難有所突破。

「X戰警」(X-Men)中的金鋼狼讓來自澳洲 、知名度不高的休傑克曼(Hugh Jackman)一砲而紅，原定人選道格瑞史考特(Dougray Scott)在「不可能的任務2」(Mission: Impossible 2)演大反派，拍攝進度落後，導致「X戰警」已要開拍，「不」片堅持不放人，逼他二選一，他只好推掉「X戰警」，卻也因此讓自己的星途和休傑克曼有了天壤之別。

近來新版「蝙蝠俠」(The Batman)電影 在全球熱賣，再次炒熱相關話題，1989年版也曾是全美年度賣座冠軍，當初敲定的女主角是曾演出「沙丘魔堡」(Dune)等片的氣質美女西恩楊(Sean Young)，結果西恩楊在倫敦的片場為一段騎馬鏡頭展開訓練，居然發生摔馬事故，由於片子正緊鑼密鼓拍攝，只好找金貝辛格(KimBasinger)取代她。

等到續集「蝙蝠俠大顯神威」(Batman Returns)籌拍，西恩楊還是很想要參與，自己打扮成貓女去找導演 ，把導演嚇到請保全人員送她離開；後來她又一次在談話節目中，以貓女造型登場；最後貓女先是敲定安妮特班寧(Annette Bening)，再因為安妮特懷孕由蜜雪兒菲佛(Michelle Pfeiffer)接手，西恩楊也因此在好萊塢聲勢下挫，再難翻身。