「死侍3」導演換人 暴力血腥再見 風格變溫馨喜感？

「死侍」系列的第3即將正式回歸漫威影視宇宙的大家庭，表現尺度備受各方矚目。(取材自IMDb)

「惡棍英雄：死侍」(Deadpool)回歸漫威 娘家、一起成為迪士尼 大家庭的一分子，不能再像以前一樣血漿到處噴、髒話隨便罵？根據「好萊塢報導」，「死侍3」導演 已經相中與萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）合作過「脫稿玩家」(Free Guy)、「超時空亞當計畫」（The Adam Project）的薛恩李維(Shawn Levy.)，薛恩過去著名的代表作都是溫馨或家庭影片，包括「十二生笑」(Cheaper by the Dozen)、「實習大叔」(The Internship)、「鋼鐵擂台」(Real Steel)等，「死侍」過去最招牌的暴力血腥與飆髒話，是否還能在第3集中保留下來？各方都在等著瞧。

自從漫威超級英雄片發展成為一個彼此互相串聯的影視宇宙，外界就在擔心風格明顯偏向少年及兒童不宜的「死侍」要如何融入？甚至懷疑漫威可能不太會去再碰這個人物，但兩集影片全球累積達15億餘美元的「死侍」系列，能夠帶進的收益絕對是漫威難以捨棄，因此萊恩雷諾斯之前也一直和漫威高層研究，該如何讓該系列以保留多數原味又不至於超越尺度的方式，回歸漫威影視宇宙的大家庭，曾與他兩度合作的薛恩李維因此成了他信賴的導演人選。

目前比較合理的推測，是漫威影視宇宙版的「死侍」，有可能更接近「脫稿玩家」的風格，動作場面大致上以「美國隊長2：酷寒戰士」(Captain America: The Winter Soldier)以及「黑寡婦」(Black Widow)的暴力程度為限，不太容易再超越，是否能讓粉絲滿意，要等到上片後才知分曉。